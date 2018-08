Atbalstot grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, ar kuriem plānots noteikt jaunu regulējumu patēriņa kreditēšanas nozarei, no tirgus tiks izslēgti nelieli aizdevumi ar īsiem atmaksas termiņiem, kā rezultātā patērētājs būs spiests aizņemties lielākas summas un uz garākiem termiņiem un samaksāt vairāk. Par šādām izmaiņām Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lēma otrdien, 14. augustā, atbalstot likumprojekta tālāku virzību uz Saeimas 2. lasījumu, portālu "Delfi" informēja Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijā.

"Ja priekšlikumi tiks atbalstīti šādā redakcijā, nebanku kreditēšanas nozare transformēsies – tiks izsniegtas būtiski lielākas summas un uz garākiem termiņiem. Pakalpojums kļūs ļoti līdzīgs tam, kādu to šobrīd sniedz komercbankas. Prognozēju, ka viena aizdevuma summa vidēji būs no 1000 eiro un vairāk. Ja skatāmies uz iepriekšējo izmaiņu ietekmi uz tirgu, tad no tā pazuda aizdevumi līdz 50 eiro. Prognozēju, ka šis būs tas efekts, ko priekšvēlēšanu gaisotnē virzītās izmaiņas atstās uz patēriņa kreditēšanas tirgu – iedzīvotāji būs spiesti aizņemties lielākus kredītus," norāda Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs Gints Āboltiņš, komentējot deputātu virzītās izmaiņas.

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija arīdzan prognozē, ka jaunajiem tirgus apstākļiem, ko radīs grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, spēs pielāgoties tikai lielākie tirgus dalībnieki, kam ir zemākas pakalpojuma izsniegšanas izmaksas uz vienu klientu, līdz ar to vēl vairāk mazināsies konkurence patēriņa kreditēšanas tirgū.

Saskaņā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centra "SKDS" datiem puse jeb 50% komercbanku klientu ir ņēmuši aizdevumus, kura summa ir lielāka par 2001 eiro. Savukārt tipiskākais nebanku kredīts ir no 201 eiro līdz 500 eiro, to izmantojis katrs trešais jeb 32% nebanku kredītdevēju klientu. Savukārt 20% nebanku kreditēšanas klientu aizņēmušies līdz 100 eiro, bet 19% no 101 līdz 200 eiro.

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija arīdzan pauž nožēlu, ka Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vadība neuzskatīja par nepieciešamību komisijas sēdē dot vārdu nozares pārstāvjiem, lai sniegtu savu viedokli par izmaiņu ietekmi uz patērētāju un tirgu.