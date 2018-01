Valsts atbalsta programma mājokļa iegādei kopš tās iedzīvināšanas 2015. gadā kļūst arvien pieprasītāka – jau piešķirtas 7317 mājokļu garantijas par kopumā 50,2 miljoniem eiro. Līdz šim atbalsts bija pieejams ģimenēm ar bērniem, taču šogad programma tiek paplašināta - drīzumā arī jaunie speciālisti varēs pretendēt uz valsts garantijām, kas ļauj samazināt pirmās iemaksas apmēru, ja mājoklis tiek iegādāts, izmantojot aizņēmumu bankā.

Pirmajā programmas īstenošanas gadā Attīstības finanšu institūcija "Altum" piešķīra 1234 garantijas par 7,6 miljoniem eiro, 2016. gadā - 2956 garantijas par 20 miljoniem eiro, bet pērn piešķirtas 3127 garantijas par kopējo summu 22,6 miljoni eiro.

Pateicoties "Altum" garantijai, atkarībā no bankas kredīta nosacījumiem ģimene var iegādāties mājokli ar pirmo iemaksu 5-10% apmērā. Citādi pirmā iemaksa būtu pat 15–20%, ko ir ievērojami grūtāk iekrāt, portālam "Delfi" stāsta "Altum" pārstāve Sandra Eglīte.

"Altum" speciālisti rēķina, ka valsts garantija komercbankas aizdevumam nepieciešamās pirmās iemaksas apmēru samazina vidēji par 6900 eiro, kas ir vidējais garantijas apjoms šajā atbalsta programmā.

Atbalstu izmanto ģimenes visā Latvijā. Proporcionāli lielākais galvojumu skaits ir Rīgā un Pierīgā – 67% garantiju. No kopējā garantiju skaita 14% garantiju izmantojušas ģimenes Vidzemes reģionā, Kurzemē – 9%, Zemgalē – 7%, savukārt Latgalē – 3%.

Starp reģioniem ir atšķirības aizdevumu apjomos – Rīgā vidējais aizdevuma apjoms, ko ģimenes ar "Altum" galvojuma palīdzību aizņemas bankā, ir 63 tūkstoši eiro, Pierīgā – 91 tūkstotis eiro. Mazākas summas ar valsts galvojumu ģimenes aizņemas citos reģionos – Zemgalē vidējas aizdevums ir 40 tūkstoši eiro, Kurzemē – 35 tūkstoši eiro, Vidzemē – 34 tūkstoši eiro, savukārt Latgalē – 22 tūkstoši eiro.

Valsts atbalstu ģimenes pamatā izmanto vidēja izmēra dzīvokļu iegādei – aizdevuma summa, ko ar "Altum" garantiju palīdzību aizņemas bankā, vidēji ir 61 tūkstotis eiro. Tie lielākoties ir mājokļi iepriekšējos gados būvētos daudzdzīvokļu namos, bieži tie ir divistabu dzīvokļi.

Ģimeņu pirmā izvēle ir gatava mājokļa iegāde, tikai 4% ģimeņu aizņemas būvniecībai. Jauno projektu īpatsvars ir zem 10%, arī privātmājas iegādājas krietni retāk, aptuveni 6% gadījumu.

No galvojumu kopējā skaita lielākā daļa – 62% - piešķirti ģimenēm ar vienu bērnu, 32% ģimenēm ar diviem bērniem, savukārt 6% ir piešķirti mājokļa iegādei ģimenēm ar trīs vai vairāk bērniem.

Plānots, ka no marta programmas saņēmēju loks tiks paplašināts. Atbalstu varēs saņemt ģimenes ar bērniem līdz 24 gadu vecumam un līdzšinējiem nosacījumiem (ģimene ar vienu bērnu var pretendēt uz garantiju 10% apmērā no aizdevuma, ar diviem bērniem – līdz 15%, trīs un vairāk bērniem – 20%). Komisijas maksa ir vienreizējs maksājums 2,5% apmērā no garantijas summas.

Kā piemēru atbalsta saņemšanai "Altum" min ģimeni ar diviem bērniem, kas vēlas iegādāties dzīvokli par 50 tūkstošiem eiro. Tā kā ģimenē ir divi bērni, tā var saņemt garantiju 15% apmērā no aizdevuma summas. Ja bankas prasība būtu, piemēram, 20% pirmā iemaksa, izmantojot "Altum" garantiju, ģimenei pirmā iemaksas apjoms paliek 5% apmērā, kas šajā gadījumā būtu 2500 eiro, ko var sakrāt ātrāk nekā 10 tūkstošus eiro (20% pirmā iemaksa). Komisijas maksa par garantiju ģimenei ir vienreizēja un ir 2,5% apmērā no garantijas summas.

Jaunie speciālisti atbalstu varētu saņemt no marta

Iecerēts, ka no marta atbalstu varēs saņemt arī jaunie speciālisti līdz 35 gadiem ar vidējo profesionālo vai augstāko izglītību. Šajā gadījumā ir plānoti atšķirīgi nosacījumi – garantijas apmērs līdz 20% no aizdevuma, savukārt komisijas maksa būs ikgadēja, 4,8% apmērā no garantijas summas. Piemēram, ja jaunais speciālists vēlētos iegādāties dzīvokli par 50 tūkstošu eiro aizdevumu, komisija būtu orientējoši 360 eiro gadā, kas ik gadu samazinātos, samazinoties arī garantijas summai.

Ģimenēm ar bērniem garantiju sniegšanai valsts šogad paredzējusi sešus miljonus eiro, kas ļaus "Altum" izsniegt garantijas par aptuveni 24 miljoniem eiro. Ņemot vērā sabiedrības interesi un konsultācijas ar komercbankām, "Altum" prognozē, ka garantijas būs pieprasītas arī jauno speciālistu vidū.

Lielais pieprasījums no ģimenēm apliecina, ka programma labi palīdz risināt aktuālo pirmās iemaksas uzkrāšanas problēmu. Redzam, ka ir interese arī par programmas jauninājumiem, kas būs spēkā orientējoši no šā gada marta – katru dienu saņemam vairāku interesentu jautājumus par iespējām saņemt atbalstu. “Altum” Programmu attīstības departamenta vadītāja Madara Dambe – Krastkalne

"Altum" vērš uzmanību, ka programmas darbības mehānisms ir ērts ģimenēm, jo valsts atbalstu tās var saņemt dažu dienu laikā savā bankā. Ģimene, kas vēlas iegādāties mājokli, dodas uz banku pēc hipotekārā aizdevuma. Banka izvērtē aizdevuma pieteikumu un, ja nepieciešams, vēršas "Altum" pēc galvojuma. Pašam aizņēmējam uz "Altum" nav jādodas.

Kad atbalsta programma tiks atvērta arī jaunajiem speciālistiem, arī tiem būs jāvēršas komercbankā, kas izvērtēs aizdevuma pieteikumu un nepieciešamības gadījumā piesaistīs "Altum" garantiju.

"Altum" mājokļu galvojumu programmas īstenošanā piedalās šādas komercbankas: "Citadele", "SEB banka", "Swedbank", "Luminor", "ABLV Bank", "BlueOrange".

Līdz šim programma būtiski veicinājusi mājokļu pieejamību ģimenēm ar bērniem, turklāt tai ir izteikti pozitīva ietekme uz kopējo kreditēšanas situāciju valstī, rezumē "Altum".