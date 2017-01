Pēdējā laikā daļa ātro kredītu kompāniju pārreģistrējušās par akciju sabiedrībām un precīzs to īpašnieku saraksts publiskajās datu bāzēs nav pieejams, vēstī Latvijas Televīzijas raidījums "De facto".

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) informācija liecina, ka 2015. gadā un 2016.gadā virkne ātro kredītu firmu ne tikai mainījušas savu nosaukumu, bet arī uzņēmējdarbības formu. Tās kļuvušas par akciju sabiedrībām. Patlaban akciju sabiedrības ir aptuveni ceturtā daļa no visiem patēriņa kredītu izsniedzējiem, tai skaitā lielākā kompānija "4finance".

PTAC norāda, ka akciju sabiedrību īpašnieku sastāva kontrole patlaban viņiem sagādā visvairāk raižu, jo ne vienmēr operatīvi izdodas uzzināt par akciju īpašnieku maiņu. PTAC vadītāja Baiba Vītoliņa raidījumam atzinusi, ka kompānijas sniedz informāciju, ja patērētāju tiesībsargi to jautā, taču tā nav publiski pieejama. "Ja nepajautāsim, mēs to neuzzināsim, jo "Lursoft" šī informācija nav pieejama - kaut vai to, cik ir akcionāru konkrētajā sabiedrībā. Un mums pat neradīsies aizdomas, jo mēs pat nevaram šo informāciju vienkārši iegūt. Jo mums, lai prasītu uzņēmumam, ir jābūt kaut kādām aizdomām," skaidro PTAC.

Raidījums noskaidrojis, ka līdz šim pārkāpumu dēļ Latvijā nevienai ātro kredītu firmai licence nav atņemta. Aizdomas, piemēram, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu ieguldīšanu šajā biznesā ir bijušas ne reizi vien. "Ja jūs man ļoti vispārīgi jautājat, tad sniedzot vispārīgu atbildi es varu teikt – jā, ir tādi ziņojumi par to, ka atsevišķu uzņēmumu kapitālā ir ieguldīti noziedzīgi iegūti līdzekļi. Jā, tādi ziņojumi šo gadu gaitā ir bijuši," raidījumam atzinis Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks Viesturs Burkāns.

Kontroles dienests gan neatklāj, cik no šiem ziņojumiem beigušies ar reāliem kriminālprocesiem.

PTAC gan esot pārliecināts par savu spēju uzzināt īstos patiesā labuma guvējus ātro kredītu firmās, tostarp arī gadījumos, ja starp īpašniekiem ir ārzonu uzņēmumi. Pērn šāda pārbaude ir veiksmīgi veikta. Firmu, kurā pārbaude notikusi, PTAC neatklāj.