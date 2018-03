AS " Baltic International Bank " mainījusi vadītāju - līdzšinējā valdes priekšsēdētāja Ilona Guļčaka turpmāk būs bankas padomes locekle, bet bankas vadītāja pienākumus uzņemas valdes priekšsēdētājas vietnieks Viktors Bolbats.

Pārmaiņām saņemts nepieciešamais Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vērtējums un akcepts.

"Šīs izmaiņas turpina jau iepriekšējā gadā sākto bankas pārmaiņu procesu, kas ļaus paplašināt darbību jaunos virzienos, apgūt jaunus mērķa tirgus un piedāvāt klientiem individuālus, augstas kvalitātes finanšu pakalpojumus. Tās ir ilgstoši plānotas un rūpīgi pārdomātas pārmaiņas, kas ļaus salikt kompetences vēl labākā izkārtojumā un izmantot jaunas iespējas," paziņojumā biržai informē banka.

Bolbata līdzšinējā pieredze daudzus gadus bijusi saistīta ar skandināvu banku sektoru, viņš ieņēmis vadošus amatus vienā no lielākajām bankām Latvijā "SEB bankā". No pagājušā gada Bolbats pievienojies "Baltic International Bank" vadības komandai, iesaistoties bankas pārmaiņu procesā. Sākumā Bolbats bija padomnieks, bet no novembra - valdes priekšsēdētājas vietnieks.

Bolbats absolvējis Rīgas Ekonomikas augstskolu un ieguvis MBA grādu Rīgas Biznesa skolā.

Guļčaka pildīja bankas valdes priekšsēdētājas pienākumus kopš 2008. gada. Viņai nepieder "Baltic International Bank" balsstiesīgās akcijas.

Banku uzraugs 2016. gadā sodīja valdes priekšsēdētāju Guļčaku ar 25 000 eiro naudassodu un banku ar 1,1 miljona eiro sodu par pārkāpumiem naudas atmazgāšanas novēršanas un klientu izpētes jomā.

Banka 2017. gadu noslēgusi ar 2,67 miljonu eiro zaudējumiem, liecina bankas neauditētais finanšu pārskats. 2016. gadā banka strādāja ar 135 000 eiro peļņu.

Zaudējumi pērn radušies, jo īslaicīgu negatīvu ietekmi uz finanšu rezultātiem atstāja biznesa modeļa maiņa, aktīvu sakārtošana un klientu struktūras izmaiņas, kā arī ar atsevišķu vēsturiski izveidojušos bankas aktīvu kvalitātes novērtēšanu saistītas operācijas, skaidro banka. Finanšu rezultātus ietekmēja arī ieguldījumi bankas iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanā, informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras attīstībā un darbinieku kompetenču spēcināšanā.

2017. gada beigās bankas aktīvu apjoms bija 303,35 miljoni eiro, un tas ir par 2% mazāk nekā 2016. gada beigās.

Bankas kredītportfelis pērn gada nogalē bija 69,77 miljoni eiro.

"Baltic International Bank" galvenie akcionāri ir Valērijs Belokoņs (69,9%) un Vilorijs Belokoņs (30,05%).

Saskaņā ar Latvijas Komercbanku asociācijas datiem "Baltic International Bank" 2017. gada beigās bija pēc aktīviem 12. lielākā banka Latvijā.