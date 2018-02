Biržas " Nasdaq Riga " valde otrdien, 27. februārī, nolēma nekavējoties apturēt tirdzniecību ar AS "ABLV Bank" obligācijām.

Tirdzniecība apturēta ar mērķi aizsargāt ieguldītāju intereses.

Kā ziņots, krīzes situācijā nonākusī trešā lielākā Latvijas banka AS "ABLV Bank" pirmdien, 26.februārī, ārkārtas akcionāru pilnsapulcē pieņēma lēmumu par pašlikvidāciju. Šāds lēmums pieņemts, lai maksimāli aizsargātu klientu un kreditoru intereses.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija pašlaik vēl gaida bankas akcionāru sapulces lēmumu. Bankai arī piecu dienu laikā jāiesniedz komisijā pašlikvidācijas projekts, kuru banku uzraugs sola pēc iespējas ātrāk izvērtēt.

"ABLV Bank" uzskata, ka šādā veidā tā vislabāk spēs nodrošināt savu aktīvu aizsardzību, lai norēķinātos ar visiem klientiem.

Pēc aktīviem trešās lielākās Latvijas bankas "ABLV Bank" darbība tika paralizēta pēc tam, kad 13. februārī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) publicēja ziņojumu, rosinot noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai un nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. Bankai pārmesta arī kukuļdošana amatpersonām. Pati banka uzsver, ka tā nekad nav devusi kukuļus un ka FinCEN ziņojumā nav ņemts vērā paveiktais naudas atmazgāšanas novēršanā.



FinCEN ziņojums bija trieciens "ABLV Bank" darbam. Pēc ziņojuma bankas partneri ierobežoja sadarbību ar to, kā arī sākās naudas izņemšana no bankas, tāpēc no 19. februāra atbilstoši "ABLV Bank" uzrauga Eiropas Centrālās bankas (ECB) lemtajam "ABLV Bank" tika noteikti maksājumu ierobežojumi un tika liegts veikt debeta operācijas. Bankai neizdevās pārliecināt ECB, ka tā spēs atsākt darbu, tādējādi ECB nedeva instrukciju atcelt maksājumu ierobežojumus un FKTK padome 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību, lai varētu nodrošinātu garantēto atlīdzību izmaksu sākšanu bankas klientiem.

"ABLV Bank" lielākie akcionāri ir Oļegs Fiļs, Ernests Bernis un Nika Berne, kam uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% no bankas akciju.

2017. gada trīs ceturkšņos bankas peļņa bija 40,84 miljoni eiro. Bankas peļņa 2016. gadā sasniedza rekordlielu rādītāju - 79,3 miljonus eiro.

"ABLV Bank" vairākus gadus bija pēc aktīviem otrā lielākā banka Latvijā. Taču pēdējā laikā bankas aktīvu apjoms samazinājās, tā samazināja sadarbību ar augsta riska klientiem, banku uzraugs bija uzdevis bankai samazināt čaulas kompāniju īpatsvaru.