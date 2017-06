Jau tuvākajā laikā apmēram 80% viedtālruņu lietotājiem veikalos, restorānos un citās karšu pieņemšanas vietās Latvijā būs iespēja maksāt ar mobilo telefonu, pieliekot to pie karšu nolasīšanas termināļa.

Banka "Citadele" ir pirmā banka Baltijā, kas sadarbībā ar "Mastercard" izstrādājusi šādu pakalpojumu. Plašākai sabiedrībai tas būs pieejams jau šovasar visām "Mastercard" kartēm. Tiek uzsvērts, ka maksājumiem ar mobilo telefonu tiks nodrošināta augsta drošība, tāpēc ar tiem varēs veikt arī maksājumus par summām virs 10 eiro, kas šobrīd ir limits, norēķinoties ar bezkontakta kartēm.

Maksājumi ar mobilo telefonu iesākumā būs pieejami cilvēkiem, kas izmanto telefonus ar Android operētājsistēmu (Samsung, HTC, Huawei utml.), apmēram 80% no telefonu lietotājiem Latvijā. Citu operētājsistēmu tālruņu lietotājiem "Citadele" jau tuvākajā laikā piedāvās alternatīvus mobilo maksājumu risinājumus - aproces un uzlīmes ar NFC (near-field communication) tehnoloģiju. Latvijā ar mobilajiem risinājumiem (telefoni, aproces, uzlīmes) iespējams norēķināties vairāk nekā 8000 vietās, kur tiek nodrošināti bezkontakta norēķini, savukārt līdz 2020. gadam pilnīgi visi norēķinu termināli Latvijā būs aprīkoti ar bezkontakta norēķinu funkcionalitāti, kas ļaus maksāt ar mobilo telefonu. Mobilo maksājumu pakalpojums iesākumā būs pieejams "Mastercard" karšu lietotājiem.

"Citadeles" mobilo maksājumu pakalpojums šobrīd darbojas beta testa programmas ietvaros, kur to izmēģina "Citadeles" darbinieki un atsevišķas klientu grupas, lai dažādās ikdienas maksājumu situācijās pārliecinātos, ka izstrādātais mobilo norēķinu risinājums ir ērti lietojams, drošs un pieejams pie dažādu modeļu maksājumu termināļiem Latvijā un ārzemēs. Beta testa programma ir pēdējais solis, pirms mobilo norēķinu risinājums tiek padarīts pieejams plašākai sabiedrībai, kas iecerēts šī gada vasarā. Lietuvā un Igaunijā "Citadele" mobilos norēķinus plāno ieviest vēlāk - gada otrajā pusē.

"Esam iesākuši jaunu norēķinu ēru - turpmāk, lai samaksātu veikalā, varēs vien pielikt telefonu pie maksājumu termināla. Telefons ir kļuvis par mūsu dzīves centru jau labu laiku - tas kalpo fotografēšanai, filmēšanai, interneta apmeklēšanai un dažādu aplikāciju izmantošanai, un turpmāk to varēsim izmantot arī maksāšanai. Līdzīgi kā esam pieraduši izmantot bankas kartes, tā arī dažu gadu laikā maksājumi ar mobilo telefonu kļūs pašsaprotami un pakāpeniski aizvietos ierastos norēķinus ar maksājumu karti vai skaidru naudu. Norēķini ar mobilo telefonu ir vienkārši un droši. Jau pāris mēnešus, izmēģinot bezkontakta norēķinus ar mobilo telefonu, secinu, ka man ir ērtāk un ātrāk samaksāt ar tālruni nekā ņemt naudas maku un izvilkt no tā maksājumu karti," stāsta bankas valdes loceklis Kaspars Cikmačs.

Līdz šim Latvijā bezskaidras naudas maksājumu veikšanai tirdzniecības vietās bija nepieciešams terminālī ievietot vai pie tā pielikt maksājumu karti. Mobilo maksājumu gadījumā bankas karti nav nepieciešams nēsāt līdzi vai izņemt no maka. Maksāšana notiks saskaņā ar pasaulē populāro tap and go (pieliec un dodies tālāk) principu.

Lai uzstādītu pakalpojumu telefonā, klientam būs nepieciešams Android sistēmas viedtālrunis (Samsung, HTC, Huawei, Vertu, LG, Sony utml.) un "Mastercard" karte. Tālrunis tiks sasaistīts ar karti, izmantojot bankas Citadele aplikāciju. Datu apmaiņa starp mobilo telefonu ar karšu pieņemšanas termināli notiks izmantojot NFC tehnoloģiju, līdzīgi kā notiek norēķini ar bezkontakta kartēm.

Banka uzsver, ka mobilo maksājumi būs vēl drošāki nekā norēķini ar bezkontakta kartēm. Pakalpojumā papildu maksājumu limitiem ir iestrādāti citi drošības mehānismi - klientiem būs jāizmanto telefona bloķēšana vai maksājums jāapstiprina ar pin kodu.

Norēķini ar mobilo telefonu esot nākamais solis Citadeles inovāciju programmā, kuras ietvaros tiek izstrādāti un padarīti pieejami mūsdienīgi un ērti bankas pakalpojumi. 2014. gadā Citadele bankas norēķinu kartē integrēja e-talonu braucieniem Rīgas sabiedriskajā transportā. 2015. gadā, apsteidzot citas bankas par pusotru gadu, Citadele izstrādāja mobilajos telefonos integrētu virtuālo kodu kalkulatoru, kas nodrošina klientiem autentifikāciju internetbankā un maksājumu apstiprināšanu. 2016. gadā Citadele izveidoja jaunu mobilo aplikāciju, kas atbalsta arī mobilos norēķinus.

Bankas "Citadele" grupas aktīvi šogad marta beigās bija 3,31 miljarda eiro apmērā, kas ir par 12% jeb 351 miljonu eiro vairāk nekā 2016.gada marta beigās. Savukārt bankas "Citadele" aktīvi 2017.gada marta beigās bija 2,542 miljardi eiro, kas ir par 5% jeb 127 miljoniem eiro vairāk nekā 2016.gada marta beigās, kad bankas aktīvi bija 2,415 miljardi eiro.

Pēc aktīvu apmēra banka "Citadele" pagājušā gada beigās bija sestā lielākā banka Latvijā.

"Citadele" grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitasuzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Šveicē. No bankas "Citadele" akcijām 75% plus viena akcija pieder grupai starptautisku investoru, kurus pārstāv investīciju kompānija "Ripplewood Advisors LLC", bet pārejās akcijas ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas īpašumā.