AS "ABLV Bank" klientu garantētos noguldījumus izmaksās AS " Citadele ", piektdien, 2. martā, informēja Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK).

FKTK Noregulējuma un garantiju fonda daļas vadītāja Jeļena Ļebedeva norādīja, ka noguldījumus pilnībā atmaksās 88% klientu, proti, 20 051 kreditoram no kopējiem 22 830 noguldījumu veicējiem.

Savukārt 8468 iekšzemes klientu atlīdzība būs nosegta par 98%.

Noguldījumi virs 100 000 eiro "ABLV Bank" kopumā paliks 2779 klientiem. 184 no tiem ir vietējie klienti.

"Komisija izlēma, ka klientu interesēm atbilstošs risinājums ir noslēgt līgumu ar "Citadele" banku. Galvenie kritēriji – tehniskais nodrošinājums, pozitīvā sadarbība iepriekš un spēja ātri sākt izmaksu," lēmumu skaidroja Ļebedeba.

Izmaksu "ABLV Bank" klientiem "Citadele" sāks sestdien, 3. martā.

Banka "Citadele" par šo uzdevumu atlīdzību nesaņems. "Vietējiem klientiem viens maksājums uz kontu būs bezmaksas, bet ārvalstu klientiem piemērosim tarifu," teica bankas "Citadele" valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis.

"Tie klienti, kas ir sankciju sarakstos, tiks īpaši uzraudzīti. Mēs ļoti mierīgi darījumu ieliksim gaidīšanas režīmā, kamēr būsim droši. Domāju, ka pie mums neieradīsies tādi cilvēki, kas nevēlas tapt identificēti," noguldījumu izmaksu "riskantajiem klientiem" aprakstīja Beļavskis.

Ja klients piecu gadu laikā naudu neizņems, tā paliks garantiju fondā, skaidroja Ļebedeva.

Katram klientam, kura noguldījumi "ABLV Bank" nepārsniedz 100 000 eiro, atmaksās visus līdzekļus līdz šai summai. Tam nepieciešami 480 miljoni eiro, kurus "ABLV Bank" jau ieskaitījusi FKTK kontā.

Tiem, kuri "ABLV Bank" noguldījuši vairāk par 100 000 eiro, kā kreditoriem būs jāstājas rindā un noguldījumi jāatgūst bankas likvidācijas procesā. "Lielu šaubu [ka naudu neizdosies atgūt] šobrīd nav," pauda FKTK pārstāve Ļebedeva.

FKTK iepriekš skaidroja, ka lielāka atmaksājamā summa klientiem pienākas arī gadījumos, ja pēdējos trīs mēnešos kontā ieskaitītie līdzekļi iegūti no nekustamā īpašuma pārdošanas, valsts sociālajām kompensācijām, kādu zaudējumu atlīdzināšanas vai kompensācijas par nepatiesu notiesāšanu.

Būtiski, ka garantēto noguldījumu izmaksa notiks par "ABLV Bank", nevis valsts līdzekļiem.

Pēc "Parex" bankas restrukturizācijas 2010. gadā dibinātā "Citadele" pērn sasniedza augstākos pietiekamības rādītājus kopš bankas radīšanas, kā arī uzlaboja aktīvu kvalitāti. Grupa no pamatdarbības 2017. gadā nopelnīja 31,5 miljonus eiro.

FKTK un "Citadele" ir sadarbojušās arī garantēto atlīdzību izmaksu nodrošināšanā AS "Latvijas Krājbanka" klientiem 2011. gadā.

Kā ziņots, pēc aktīviem trešās lielākās Latvijas bankas "ABLV Bank" darbība tika paralizēta pēc tam, kad 13. februārī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) publicēja ziņojumu, rosinot noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām.

FinCEN ziņojums bija trieciens "ABLV Bank" darbam. Pēc ziņojuma bankas partneri ierobežoja sadarbību ar to, kā arī sākās naudas izņemšana no bankas, tāpēc no 19. februāra atbilstoši "ABLV Bank" uzrauga Eiropas Centrālās bankas (ECB) lemtajam "ABLV Bank" tika noteikti maksājumu ierobežojumi un tika liegts veikt debeta operācijas. Bankai neizdevās pārliecināt ECB, ka tā spēs atsākt darbu, tādējādi ECB nedeva instrukciju atcelt maksājumu ierobežojumus un Latvijas banku uzraugs 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību, lai varētu nodrošināt garantēto atlīdzību izmaksu sākšanu.

Savukārt 26. februārī "ABLV Bank" akcionāri pieņēma lēmumu par bankas pašlikvidāciju, uzskatot, ka banka tādējādi vislabāk spēs nodrošināt aktīvu aizsardzību, lai norēķinātos ar visiem klientiem. Bankas pašlikvidācijas projektam būs nepieciešams Latvijas banku uzrauga akcepts.

"ABLV Bank" lielākie akcionāri ir Oļegs Fiļs, Ernests Bernis un Nika Berne, kam uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% bankas akciju.

2017. gadā "ABLV Bank" strādāja ar 51,2 miljonu eiro peļņu, liecina neauditētie dati. 2016. gadā bankas peļņa bija 79,3 miljoni eiro.