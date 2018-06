Banka " Citadele " izstrādājusi jaunu mobilo aplikāciju, kurā iespējams autorizēties un apstiprināt maksājumus ar sejas atpazīšanu (Face ID) un pieskārienu (Touch ID), kā arī pārvaldīt karšu drošības režīmus. Tās izveidē ieguldīti trīs miljoni eiro un jaunā aplikācijas versija klientiem tiks pieslēgta pakāpeniski, sākot no jūnija, portālu "Delfi" informēja bankā.

Sākotnēji iespēja autorizēties un apstiprināt maksājumus ar sejas atpazīšanu būs pieejama "IPhone X" īpašniekiem. Bet pirksta nospiedumu varēs izmantot ikvienā viedtālrunī, kurā ir paredzēta pirksta nospieduma funkcija. Līdztekus šiem jauninājumiem joprojām būs iespējams autorizēties un apstiprināt maksājumu arī ar 5 ciparu autorizācijas kodu.

Jaunās inovācijas izveidē ieguldītas investīcijas trīs miljonu eiro apmērā, un tā tapusi sadarbībā ar vienu no vadošajām starptautiskajām konsultāciju kompānijām "McKinsey & Company". Aplikācija izstrādāta, balstoties uz lietotāju ieteikumiem. Kopumā izstrādē aplikāciju testējuši 800 cilvēki un tās izstrādē bija iesaistīti aptuveni 30 bankas darbinieki.

"Laiks ir viens no vērtīgākajiem šī gadsimta resursiem, tāpēc mēs meklējam arvien jaunus veidus, kā palīdzēt klientiem to ietaupīt. Esam izveidojuši jaunākās paaudzes mobilo aplikāciju tā, lai tā dizaina un lietojamības ziņā klientiem būtu labākā Latvijā, viena no labākajām Eiropā un sniegtu iespēju cilvēkiem daudz ātrāk un droši izmantot visus bankas pakalpojumus," sacījis "Citadele" valdes loceklis Vladislavs Mironovs.

"Šī ir jaunākās paaudzes mobilā aplikācija, kas sniedz iespēju klientam autorizēties un apstiprināt maksājumus atkarībā no telefona veida arī ar sejas atpazīšanu vai pirksta nospiedumu. Šis ir nākamais solis arī drošības jomā - aplikācija sniedz iespēju cilvēkam pašam pārvaldīt karšu drošības režīmus, tajā skaitā nobloķēt un atbloķēt kartes, ieslēgt vai izslēgt bezkontakta maksājumu funkcionalitāti, noteikt reģionu, kurā ar maksājumu karti iespējams norēķināties, ieslēgt vai izslēgt iespēju ar maksājumu karti izņemt naudu no bankomāta," turpina bankas E-biznesa daļas vadītājs Mārtiņš Bērziņš.

"Mūsuprāt, arī banku pakalpojumos mūsdienās ir jāspēj ieviest inovācijas tikpat ātri kā finanšu tehnoloģiju jeb FinTech uzņēmumiem. Jaunā "Citadeles" aplikācija tika izstrādāta 10 mēnešu laikā. Izstrādes gaitā mēs domājām un strādājām nevis kā banka, bet kā FinTech uzņēmums. Tas ir apliecinājums, ka mēs gribam un varam ieviest jaunus digitālos risinājumus un inovācijas īsā laikā, un mēs turpināsim to darīt arī turpmāk," sacījis bankas tehnoloģiju attīstības direktors un valdes loceklis Slavomirs Mizaks.

Plānots, ka drīzumā jaunā aplikācija tiks adaptatēta arī Lietuvas un Igaunijas tirgiem.

Lai izmantotu jauno aplikācijas versiju, klientiem nekādas īpašas darbības nebūs nepieciešams veikt – klients savā esošajā aplikācijā saņems paziņojumu par nepieciešamību atjaunināt aplikācijas versiju. Līdz ar tās atjaunināšanu būs pieejams arī aplikācijas jaunais risinājums – jauns dizains, ērtāka funkcionalitāte un plašākas iespējas.

Banka "Citadele" ir trešā lielākā banka Latvijā pēc klientu skaita. "Citadeles" grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Šveicē.

Banka "Citadele" šogad pirmajā ceturksnī strādājusi ar peļņu 6,555 miljonu eiro apmērā, kas ir par 0,8% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, liecina bankas sniegtā informācija biržai "Nasdaq Riga". Savukārt bankas "Citadele" grupas peļņa palielinājusies par 2,7%, sasniedzot 9,38 miljonus eiro.

Bankas "Citadele" aktīvi 2018. gada 31. martā bija 2,399 miljardu eiro apmērā, kas ir par 5,7% jeb 146,193 miljoniem eiro mazāk nekā 2017. gada beigās, kad bankas aktīvi bija 2,545 miljardi eiro. Savukārt bankas grupas aktīvi marta beigās bija 3,129 miljardu eiro apmērā, kas ir par 5,5% jeb 183,06 miljoniem eiro mazāk nekā pagājušā gada beigās.