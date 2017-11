Zibmaksājumu infrastruktūra tiek ieviesta 21. novembrī, darbību sākot Eiropas banku dibinātā uzņēmuma "EBA Clearing" ātro maksājumu sistēmai RT1. Eiropas līmeņa risinājums ir saslēgts ar Latvijas Bankas šā gada augustā Latvijā ieviesto zibmaksājumu infrastruktūru, informē centrālā banka.

Tādējādi no 21. novembra iespējami zibmaksājumi starp AS "Citadele banka" klientiem un to Eiropas banku klientiem, kuras pievienojušās minētajai RT1 sistēmai, tai skaitā "ABN AMRO", "Bankia", "Erste", "Intesa Sanpaolo", "Raiffeisen", "SEB", "Unicredit" banku grupas.

"Šis ir liels solis uz priekšu, ieviešot zibmaksājumus visā Eiropā. Tā ir būtiska inovācija, jo līdz šim naudas pārskaitījumiem starp dažādām eirozonas valstīm bija nepieciešams diezgan ilgs laiks, turklāt nebija iespējams tos veikt brīvdienās un svētku dienās. Tagad maksājums, piemēram, starp Vāciju un Latviju, varēs notikt dažu sekunžu laikā," uzsver Latvijas Bankas valdes loceklis Harijs Ozols.

Latvijas Bankas valdes loceklis skaidro, ka šodien zibmaksājumi tiek iedarbināti visā Eiropā un pakāpeniski tie kļūst iespējami arī starp divu nozīmīgu Latvijas komercbanku – AS "Citadele banka" un AS "SEB banka", kura ar šodienu ir pievienojusies minētajai RT1 sistēmai, – klientiem. Sava nauda vairs nebūs jāgaida stundām ilgi, darījumi varēs notikt zibenīgi jebkurā dienā un jebkurā diennakts laikā.

AS "Citadele banka" valdes loceklis Kaspars Cikmačs skaidro, ka no 21. novembra zibmaksājumi "Citadeles" klientiem būs pieejami uz daudzām bankām Eiropā un "SEB bankas" kontiem Latvijā. Iesākumā zibmaksājumi notiks pārskaitījumiem līdz 30 eiro. Pakāpeniski maksājumu limits tiks palielināts līdz 15 000 eiro, kas ir zibmaksājumiem noteiktā maksimālā summa. "Citadeles" klientiem ātrie maksājumi notiks automātiski – gan veicot tos no internetbankas, gan no bankas mobilās lietotnes. Komisijas maksa par zibmaksājumu izmantošanu būs tāda pati kā parastajam maksājumam, jo vēlamies, lai klienti izmantotu šīs jaunās sistēmas priekšrocības un ātru starpbanku pārskaitījumu ērtumu.

AS "SEB banka" valdes loceklis Arnis Škapars informē, ka apmēram 60% no "SEB bankas" klientu veiktajiem maksājumiem ir iekšbankas maksājumi un tie tiek izpildīti nekavējoties. Pēc "SEB bankas" prognozēm, kad lielākās bankas Latvijā pievienosies zibmaksājumu sistēmai, nekavējoties tiks izpildīti vairāk nekā 98% no maksājumiem. No šodienas "SEB bankas" klienti Latvijā un Igaunijā jau var saņemt zibmaksājumus, kas pārskaitīti no citām bankām, kuras pievienojušās zibmaksājumu sistēmai. Paralēli tiek testēta arī iespēja veikt zibmaksājumus – tā būs pieejama "SEB bankas" klientiem decembra sākumā. Sākotnēji zibmaksājumus "SEB bankas" klienti varēs veikt internetbankā un mobilajā aplikācijā, bet drīzumā pakalpojums kļūs pieejams arī citos elektroniskajos kanālos.

Pēc infrastruktūras un funkcionalitātes testu pabeigšanas šo pakalpojumu 2018. gada sākumā plāno piedāvāt arī klientu maksājumu apjoma un skaita ziņā lielākā Latvijas komercbanka "Swedbank".

Zibmaksājumi ir naudas pārskaitījumi 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā, 365 dienas gadā, ieskaitot svētku dienas, izpildot banku klientu maksājumus dažu sekunžu laikā un dodot iespēju saņemto naudu uzreiz izmantot tālāk. Šī ir ļoti būtiska pārmaiņa, jo līdz šim maksājumi starp bankām Eiropā notika tikai darbadienās un naudas pārskaitījuma veikšanai bija nepieciešamas vairākas stundas.

Kopš augusta Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma (EKS sistēma) nodrošina Latvijas kredītiestādēm iespēju piedāvāt saviem klientiem ātros maksājumus jeb zibmaksājumus. Kā pirmā Latvijas Bankas zibmaksājumu sistēmai pieslēgusies AS "Citadele banka".