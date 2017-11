ICO ir publiska finanšu līdzekļu piesaistīšana, izmantojot kriptovalūtu jeb virtuālo valūtu, emitējot jaunu virtuālo valūtu (no angļu valodas - coins) vai tā saucamos tokenus (no angļu valodas - token), skaidro FKTK.

Tokens ir kupons, kas atkarībā no tam piešķirtajām īpašībām reprezentē virtuālu valūtu, vērtspapīru vai kaut kādu citu prasījuma tiesību pret emitentu. Tokeni vai virtuālās valūtas eksistē tikai virtuālā veidā un netiek uzskatīti par naudas līdzekļiem vai vērtspapīriem klasiskā izpratnē, proti, uz tiem neattiecas nevienas valsts klientu aizsardzības shēma, brīdina FKTK. ICO tiek saukts arī par "Initial token offering" vai "tokenu pārdošanu".

Bieži vien ICO emitenti pieņem dažādas kriptovalūtas norēķiniem par emitētajām virtuālajām valūtām vai tokeniem, kas ir piesaistīti kādam jaunajam uzņēmumam vai projektam. Katrs piedāvājums ir atkarīgs no ICO sākotnējās struktūras un veida, kā tas ir uzbūvēts. Digitāli emitēts tokens var būt gan piesaistīts kādam uzņēmumam, reprezentējot uzņēmuma daļu (līdzīgi akcijai vai parādsaistībām), vai arī var kalpot kā priekšapmaksa par jebkādiem pakalpojumiem, kas tiks sniegti nākotnē attiecīgajā projektā.

FKTK vērš uzmanību uz iespējamiem riskiem, ieguldot ICO. Ne uzņēmumam, ne arī projektam nevienā brīdī nav pienākums atmaksāt investoram ieguldītos līdzekļus, kā arī bieži vien ICO projekti ir tādi, kas ir tikai sākotnējā izstrādes stadijā un mēdz būt gadījumi, kad projekts vai uzņēmums nav dzīvotspējīgs.

Virtuālās valūtas vai tokeni tiek izstrādāti un izplatīti, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju (no angļu valodas - distributed ledger technology) vai blokķēdes tehnoloģiju (no angļu valodas - blockchain). Tokenu veidi ir dažādi. Atšķirībā no klasiskā akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma jeb IPO tokeni nerada īpašumtiesības piesaistītajā uzņēmumā vai projektā, kaut gan daži dod iespēju piedalīties uzņēmuma akcionāru balsošanas procesā. Dažas virtuālās valūtas vai tokeni tiek tirgoti otrreizējā tirgū, un/vai var būt apmaināmi pret reālo naudu, izmantojot specializēto virtuālās valūtas biržu pakalpojumus, skaidro finanšu tirgus uzraugs.

ICO ir ļoti spekulatīvas, augsta riska investīcijas, brīdina FKTK. ICO var būt uzbūvēts tādā veidā, ka tas nepakļaujas esošajam regulējumam, līdz ar to atstājot savus investorus ārpus jebkāda klientu aizsardzības mehānisma, ar lielu risku pazaudēt pilnīgi visus ieguldītos līdzekļus. Tāpat ICO ir pakļauti lielākiem krāpšanas un nelikumīgu darījumu riskiem to anonimitātes principu un iespējas piesaistīt lielas naudas summas īsā laika periodā dēļ.

Pirms pieņemt lēmumu par iesaistīšanos ICO darījumos, FKTK iesaka veikt projekta detalizētu izpēti. FKTK vērš uzmanību, ka investoram ir jābūt ļoti pieredzējušam un pārliecinātām par ICO projektu un tā kvalitāti, sākotnēji izpētot projekta biznesa plānu, tehnoloģijas, iesaistītās personas, ja tāda informācija ir pieejama.

Investoriem ir jāapzinās, ka viņi jebkurā brīdī var pazaudēt visus ieguldītos līdzekļus, brīdina finanšu tirgus uzraugs.