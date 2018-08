Nuī ieradusies darba vizītē Latvijā, lai pārrunātu pašreizējās darba aktualitātes FKTK un tās vadītāju Putniņu, kurš ir ECB uzraudzības valdes loceklis. Sarunā īpaša uzmanība veltīta tādiem uzraudzības tematiem kā banku pārvaldības mehānismi, jauni biznesa virzieni un stratēģijas un risku vadība nākotnes izaicinājumu kontekstā eirozonā.

Kopš 2014.gada Latvija ir Eiropas Banku savienības Vienotā uzraudzības mehānisma dalībvalsts, un trīs Latvijas nozīmīgākās bankas tiek uzraudzītas šī vienotā eirozonas valstu mehānisma ietvaros.

Putniņš stāstīja, ka jau ceturto gadu Latvijas banku uzraudzībā darbojamies ECB Vienotā uzraudzības mehānisma ietvarā, un šī integrācija kļūst arvien dziļāka.

"Vienotajā uzraudzības mehānismā sastopas dažādu valstu uzraudzības tradīcijas, kuras pieredzes un diskusiju ceļā pakāpeniski pārtop vienotā uzraudzības pieejā, arī tās veicināšana ir svarīgs Vienotā uzraudzības mehānisma attīstības jautājums. Kopumā Latvijas banku sektorā valda stabilitāte un kārtība, tomēr Latvijai ir svarīga domu apmaiņa par uzraudzības metožu pielietojumu un pilnveidi, risku vadību, ņemot vērā aktuālos uzraudzības akcentus mūsu valstī, piemēram, saistībā ar biznesa stratēģiju radikālu maiņu daļā mūsu banku," pauda FKTK vadītājs.

Viņa ieskatā, uzraudzības efektivitāte ir atkarīga arī no tā, cik precīzi tiek izvēlēti aktuālie uzraudzības akcenti, vai izmantojam labāko pieredzi, kas iegūta šādā sadarbībā. Tāpēc FKTK aktīvi strādā arī ar citām Eiropas Savienības institūcijām, piemēram, Eiropas Parlamentu, "TAX3" komiteju, Eiropas Banku iestādi. "Ciešāka integrācija Eiropas struktūrās ir vēl lielāka drošība, paļaušanās vienam uz otru sarežģītās situācijās, jauni risinājumi aktuālām problēmām, tā veicinot kopēju stabilitāti un attīstību vienotā Eiropas banku sistēmā," piebilda Putniņš.

FKTK būtisks darba virziens, gatavojoties nākamajam darba posmam, ir uzraudzības prioritāšu pārvērtēšana, uzraudzības metodoloģiju pilnveide, kā arī iespējamas strukturālas pārmaiņas iestādes organizācijā, t.sk. atteikšanās no ne tik efektīvām vai neaktuālām darbībām, lai ar esošajiem resursiem nodrošinātu efektīvu uzraudzību Latvijas banku sektorā, ņemot vērā aktualitātes eirozonā un neatliekamos jautājumus uzraugāmajā nozarē.

ECB Vienotā banku uzraudzības mehānisma mērķis ir nodrošināt Eiropas Banku savienības stabilitāti un drošību, vienmērīgu attīstību un veicināt tā dalībvalstu banku sistēmu ciešāku integrāciju. Mehānisma ietvaros ECB kopš 2014.gada 4.novembra ir uzņēmusies katras dalībvalsts nozīmīgāko banku tiešās uzraudzības pienākumus. ECB un FKTK darbinieki pastāvīgi līdzdarbojas kopējās uzraudzības komandās, kas ir nozīmīgāko banku ikdienas uzraudzības pamats.

Patlaban ECB sadarbībā ar FKTK uzrauga trīs aktīvu ziņā lielākās Latvijas bankas - AS "Swedbank", AS "SEB banka" un AS "Luminor Bank". Mehānisma ietvarā tiek uzraudzītas visu eirozonas valstu nozīmīgākās bankas. Eiropas Banku savienības mehānisms patlaban apvieno 19 eirozonas valstu nacionālo banku uzraugus, pārējās Eiropas Savienības valstis, kas nav eirozonā, var brīvprātīgi pievienoties šim mehānismam.