Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pagājušajā gadā saņēmusi 189 kredītiestāžu klientu sūdzības, kas ir par 17,4% jeb 28 sūdzībām vairāk nekā 2016.gadā, kā arī 42 klientu sūdzības par apdrošināšanas sabiedrībām, kas ir tikpat, cik gadu iepriekš, informēja komisijā.

Pagājušajā gadā FKTK par kredītiestādēm saņēmusi 137 sūdzības no fiziskām personām un 52 sūdzības no juridiskām personām.

Sūdzības saņemtas par 14 kredītiestādēm, tostarp 37 gadījumos iesniedzēji FKTK vērsušies par "Swedbank" darbību, 35 sūdzības iesniegtas par "Luminor Bank", kas izveidota apvienojot "DNB Banku" un "Nordea Bank" Latvijas filiāli, 29 sūdzības saņemtas no "SEB bankas" klientiem, bet 25 sūdzības saņemtas no bankas "Citadele" klientiem. Vienlaikus 11 sūdzības iesniegtas par "Rietumu bankas" darbību, desmit - par "Norvik bankas" darbību, bet astoņas - par "BlueOrange Bank" (iepriekš "Baltikums Bank").

Tāpat astoņas sūdzības iesniegtas par vairāku kredītiestāžu darbu, savukārt sešas un mazāk sūdzības bijušas par "Signet Bank" (iepriekš "M2M Bank Europe"), "Latvijas pasta banku", "Meridian Trade Bank", "Privatbank", "ABLV Bank", "Reģionālo investīciju banku" un "BigBank" Latvijas filiāli.

Visos gadījumos, kad klients ir sūdzējies par konkrētas bankas darbību, FKTK ir pieprasījusi bankai sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. Izskatot 163 sūdzībās minēto, FKTK kredītiestāžu rīcībā nav konstatējusi Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, 54 sūdzībā minēto FKTK izmantos uzraudzības vajadzībām, bet, izskatot piecās sūdzības minēto, FKTK konstatējusi trūkumus kredītiestādes operacionālā riska pārvaldīšanā.

Visbiežāk, 53 reizes 2017.gadā kredītiestāžu klienti FKTK sūdzējušies par bankas sadarbības pārtraukšanu ar klientu, 33 sūdzības bijušas par kreditēšanas pakalpojumiem, 28 reizes klienti izteikuši sūdzības par noguldījumu un kontu apkalpošanas pakalpojumiem, 27 iesniegumos minēti iespējami krāpnieciski darījumi, bet 12 sūdzības saņemtas par maksājumu pakalpojumiem. Astoņas reizes klienti sūdzējušies par darījumiem ar maksājumu kartēm, tikpat reižu saņemtas sūdzības par zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpildi. Divas sūdzības saņemtas par banku darījumiem ar finanšu instrumentiem, bet 18 - par dažādiem citiem jautājumiem.

FKTK dati arī liecina, ka 2017.gadā komisija saņēmusi 42 klientu sūdzības par 11 apdrošināšanas sabiedrībām, tostarp 30 sūdzību saņemts no fiziskām personām, bet 12 sūdzības no juridiskām personām.

Pēc visu saņemto klientu sūdzību izskatīšanas, FKTK ir pieprasījusi apdrošinātājiem sniegt skaidrojumus par radušos situāciju. Nevienā no sūdzībās minētajiem gadījumiem FKTK nav konstatējusi normatīvo aktu prasību pārkāpumus, par kuriem būtu piemērojamas Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā paredzētās sankcijas, 27 gadījumos klients un apdrošinātājs savstarpējos jautājumus ir turpinājuši risināt civiltiesiskā strīdā, bet astoņus iesniegums FKTK nosūtījusi izskatīšanai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam (LTAB).

Biežākais apdrošinātāju klientu sūdzību iemesls (18 sūdzības) 2017.gadā bijis apdrošināšanas atlīdzības atteikums. Astoņi klienti bijuši neapmierināti ar aprēķināto apdrošināšanas atlīdzības apmēru, četras reizes klienti vērsušies FKTK ar sūdzībām par lēmumam pieņemšanas kavēšanos, trīs sūdzības saņemtas par nepamatotu regresa prasības izvirzīšanu, trīs klienti bijuši neapmierināti par lēmuma pieņemšanas kavēšanos, divas sūdzības saņemtas par OCTA prēmiju palielinājumu, bet četras sūdzības saņemtas par citiem iemesliem.

Visvairāk sūdzību - deviņas - saņemtas par risku apdrošinātāja "Balta" darbību. Septiņas sūdzības saņemtas no "Baltijas apdrošināšanas nama" klientiem, sešas no "Ergo Insurance" Latvijas filiāles klientiem, piecas no "InterRisk Vienna Insurance Group" klientiem, pa četrām sūdzībām saņemts no "BTA Baltic Insurance Company" un "Gjensidige" Latvijas filiāles klientiem, bet par citām apdrošināšanas sabiedrībām no klientiem saņemta viena sūdzība. 2017.gadā divi klienti sūdzējušies par vairākiem apdrošinātājiem vienlaikus.

Tāpat 2017.gadā FKTK saņēmusi 12 sūdzības par maksājumu iestādēm un e-naudas iestādēm, no kurām deviņas sūdzības bijušas par elektroniskās naudas iestādi "FSC EU". Par šo iestādi FKTK 2017.gadā pieņēma lēmumu anulēt tās ierakstu elektroniskās naudas iestāžu reģistrā.

Tāpat pērn FKTK saņēma un izskatīja trīs sūdzības par ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, trīs klientu sūdzības par emitentiem un vienu sūdzību par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbību. Saņemtas arī trīs sūdzības, kas saistītas ar akcionāra darbību finanšu instrumentu tirgū.

FKTK uzvēra, ka saņemto sūdzību skaits par dažādiem tirgus dalībniekiem var atšķirties, jo to uzņēmējdarbības un tirgus daļas apmērs, kā arī uzņēmējdarbības veids ir atšķirīgs. Tādēļ sniegtie dati jāaplūko šo rādītāju kontekstā.

2016.gadā FKTK saņēma 161 klientu sūdzību par kredītiestāžu, kā arī 42 sūdzības par apdrošināšanas kompāniju darbību.