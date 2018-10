Viņa norādīja, ka Latvijas banku sektoram OFAC sankciju saraksti ir saistoši, jo Latvijas bankas savās risku pārvaldīšanas stratēģijās ir deklarējušas klientu pārbaudi, sekojot arī šiem sankciju sarakstiem. Tas nozīmē, ka atbilstoši banku iekšējās kontroles procedūrām, lai notiktu šo sankciju riska pārvaldīšana, tiklīdz tam ir pamats, ir jānotiek klientu un to darījumu pārbaudēm atbilstoši šiem sankciju sarakstiem. "Citiem vārdiem – šim procesam būtu jābūt teju automātiskam," pauda Upleja.

Tāpat viņa informēja, ka FKTK ir pieprasījusi informāciju visām Latvijas bankām un ārvalstu banku Latvijas filiālēm par konkrēto komersantu. "Tagad ņemot vērā šī jautājuma publisko aktualitāti, FKTK ir pieprasījusi informāciju visām Latvijas bankām un ārvalstu banku Latvijas filiālēm par konkrēto komersantu. Pēc informācijas saņemšanas to attiecīgi izvērtēsim. Ja pēc informācijas saņemšanas tiks konstatēts, ka kāda iekšējās kontroles sistēma tomēr nav nostrādājusi, vērtēsim, kāpēc tā ir noticis, kur ir nepilnības vai tiek nodrošināta visu normatīvo aktu izpilde," sacīja Upleja.

OFAC oktobra sākumā paziņoja, ka birojs vērsis sankcijas pret Turcijā reģistrētu uzņēmumu "Falcon International Group" un tā valdes locekli Šahinu, kuram pieder uzņēmums arī Latvijā, par sadarbību ar Ziemeļkoreju.

OFAC informēja, ka Turcijā reģistrētais uzņēmums "Falcon International Group" ir mēģinājis tieši vai netieši importēt, eksportēt vai reeksportēt ieročus un luksusa preces Ziemeļkorejā. Birojs vēris sankcijas pret "Falcon International Group", kā arī pret uzņēmuma valdes locekli un vienīgo īpašnieku Šahinu un uzņēmuma ģenerāldirektoru Erhanu Čulhu (Erhan Culha) par darbībām, tieši vai netieši rīkojoties "Falcon" interesēs vai "Falcon" vārdā. Līdz ar noteiktajām sankcijām ASV personām ir aizliegts sadarboties ar jebkuru no identificētajām personām.

"Lursoft" informācija liecina, ka Šahinam Latvijā pieder uzņēmums SIA "Falcon International", kurā viņš ir arī valdes loceklis. Minētā kompānija reģistrēta 2014.gada 15.septembrī, un tās pamatkapitāls ir 35 000 eiro. Kā "Falcon International" pamatdarbības veids norādīts dzīvu lopu vairumtirdzniecība. Uzņēmuma juridiskā adrese ir mājās "Vārpas", Baldones pagastā. Šajā adresē reģistrēts arī "Falcon International" meitasuzņēmums SIA "Sahin". Kompānija "Sahin" reģistrēta mēnesi vēlāk – 2014. gada 15. oktobrī, un tās pamatkapitāls ir 258 200 eiro. Kā uzņēmuma pamatdarbības veids norādīts sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.

Tāpat ziņots, ka FKTK pagājušajā gadā sodīja piecas Latvijas bankas par to klientu sadarbību ar Ziemeļkoreju.

Tostarp "Rietumu bankai" komisija piemēroja 1,567 miljonu eiro sodu, bet "Norvik bankai" 1,325 miljonu eiro sodu, jo abas bankas nebija ievērojušas prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas jomā - pārkāpumi bija saistīti ar klientu izpēti, kas ietver arī darījumu uzraudzību un nepietiekamu informācijas iegūšanu par klientu norādītājiem patiesajiem labuma guvējiem un veiktajiem darījumiem. "Norvik bankā" laika posmā no 2013. gada līdz 2014. gadam un "Rietumu Bankā" no 2009. gada līdz 2015. gadam atsevišķi klienti, izmantojot ārzonas teritorijās reģistrētus uzņēmumus un sarežģītas darījumu ķēdes, no saviem kontiem veikuši pārskaitījumus, lai apietu pret Ziemeļkoreju noteikto starptautisko sankciju prasības.

FKTK pērn piemēroja soda naudu arī "Reģionālajai investīciju bankai", "BlueOrange Bank" un "PrivatBank" kopumā 641 514 eiro apmērā, jo atsevišķi šo banku klienti, izmantojot ārzonas teritorijās reģistrētus uzņēmumus un sarežģītas darījumu ķēdes, veica pārskaitījumus, lai apietu pret Ziemeļkoreju noteikto starptautisko sankciju prasības.