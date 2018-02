"Mēs lieki laiku nekavēsim. Tas ir saprotami, ka skaidrībai šādos jautājumos un šajā brīdī ir jābūt pēc iespējas ātri," paziņojumā medijiem skaidro FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas FKTK ne ilgāk kā 30 dienu laikā izskatīs saņemto informāciju, tai skaitā pēdējo kredītiestādes pārskatu, kas atspoguļo bankas finanšu stāvokli, un izvērtēs "ABLV Bank" spēju noteiktajā termiņā un pilnā apmērā izpildīt tās saistības pret kreditoriem.

Ja FKTK akceptēs bankas projektu par pašlikvidāciju, FKTK iesniegs lēmuma projektu Eiropas Centrālajai bankai (ECB) par kredītiestādei izsniegtās licences anulēšanu.

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, kredītiestādes pašlikvidāciju veic bankas akcionāru sapulces ievēlēts likvidators.

Kā ziņots, 26. februārī "ABLV Bank" akcionāri pieņēma lēmumu par bankas pašlikvidāciju, uzskatot, ka tā vislabāk spēs nodrošināt savu aktīvu aizsardzību, lai norēķinātos ar visiem klientiem.

"Ņemot vērā līdz šim Latvijā notikušos maksātnespēju un likvidācijas procesus, uzskatām, ka tas ir pareizākais lēmums, kādu bija iespējams pieņemt pēc Eiropas Centrālās bankas paziņojuma par likvidācijas procesa sākšanu. Bankas finanšu stāvoklis ir teicams, tāpēc mums jārūpējas par katru klientu un viņa tiesību aizsargāšanu," paziņojumā medijiem skaidro bankas valdes priekšsēdētājs un viens no īpašniekiem Ernests Bernis.

Pēc aktīviem trešās lielākās Latvijas bankas "ABLV Bank" darbība tika paralizēta pēc tam, kad 13. februārī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) publicēja ziņojumu, rosinot noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām.

FinCEN ziņojums bija trieciens "ABLV Bank" darbam. Pēc ziņojuma bankas partneri ierobežoja sadarbību ar to, kā arī sākās naudas izņemšana no bankas, tāpēc no 19. februāra atbilstoši "ABLV Bank" uzrauga ECB lemtajam "ABLV Bank" tika noteikti maksājumu ierobežojumi. Bankai neizdevās pārliecināt ECB, ka tā spēs atsākt darbu, tādējādi ECB nedeva instrukciju atcelt maksājumu ierobežojumus un FKTK padome 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību.