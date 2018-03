Pirmo trīs dienu laikā, kopš banka " Citadele " sāka izmaksāt valsts garantēto atlīdzību AS "ABLV Bank" noguldītājiem, atlīdzību saņēmuši 1087 "ABLV Bank" klienti. Kopējā izmaksātā summa no 3. līdz 5. martam ir 17,3 miljoni eiro, informē banka "Citadele".





"Citadele" aicina gan iedzīvotājus, gan juridiskās personas iepriekš pieteikt bankas apmeklējumu, zvanot pa diennakts tālruni +371 67010076 vai piesakoties "Citadeles" mājaslapā.

"Citadele" norāda, ka, nākot uz banku bez iepriekšēja pieteikuma, var būt nepieciešams uzgaidīt. Vislielākā klientu aktivitāte ir ap pusdienlaiku, tādēļ "Citadele" aicina bankas apmeklējumam izvēlēties pēcpusdienu, kad klientu aktivitāte ir mazāka.

No piecām filiālēm, kur tiek veikta valsts garantētās atlīdzības izmaksa, vislielākā klientu aktivitāte ir vērojama klientu apkalpošanas centrā "Mols", savukārt vismazākā - Jūrmalas filiālē. Tādēļ banka aicina klientus apmeklējumam pēc iespējas izvēlēties Jūrmalas filiāli, bet Rīgā – filiāli "Citadele" Republikas laukumā 2A vai filiāli "Laimdota" Kr. Barona ielā 20-1. Tie klienti, kuriem ir "Citadeles" internetbanka, valsts garantēto atlīdzību var pieteikt "Citadeles" internetbankā un uz bankas filiāli nav nepieciešams doties. Latvijas vietējiem iedzīvotājiem un juridiskām personām ir iespēja pieteikt "Citadeles" konta atvēršanu jebkurā no 30 bankas "Citadele" filiālēm visā Latvijā un pēc tam pieteikties valsts garantētajai atlīdzībai, izmantojot "Citadeles" internetbanku. Līdztekus Latvijas iedzīvotājiem un juridiskām personām valsts garantētās atlīdzības izmaksa tiek nodrošināta četrās filiālēs Rīgā un vienā filiālē Jūrmalā: "Citadele" (Rīgā, Republikas laukumā 2A), KAC "Skanste" (Rīga, Skanstes iela 50), KAC "Mols" (Rīga, Krasta iela 46), filiālē "Laimdota" (Rīga, Kr. Barona iela 20 – 1), Jūrmalas filiālē (Jūrmala, Jomas iela 30). Savukārt starptautiskie klienti valsts garantēto atlīdzību var saņemt filiālē "Citadele" (Rīgā, Republikas laukumā 2A). Banka "Citadele" nodrošina valsts garantētās atlīdzības izmaksu "ABLV Bank" klientiem kopš 3. marta. Valsts garantēto atlīdzību būs iespējams saņemt piecus gadus – līdz 2023. gada 3. martam.

Kā ziņots, pēc aktīviem trešās lielākās Latvijas bankas "ABLV Bank" darbība tika paralizēta pēc tam, kad 13. februārī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) publicēja ziņojumu, rosinot noteikt sankcijas "ABLV Bank". Pēc ziņojuma bankas partneri ierobežoja sadarbību ar to, kā arī sākās naudas izņemšana no bankas, tāpēc no 19. februāra atbilstoši "ABLV Bank" uzrauga ECB lemtajam "ABLV Bank" tika noteikti maksājumu ierobežojumi un tika liegts veikt debeta operācijas. Bankai neizdevās pārliecināt ECB, ka tā spēs atsākt darbu, tādējādi ECB nedeva instrukciju atcelt maksājumu ierobežojumus un FKTK padome 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību.