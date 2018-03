Pirmās nedēļas laikā visaktīvāk valsts garantētajai atlīdzībai pieteikušies vietējie Latvijas "ABLV Bank" klienti. Savukārt starptautiskie klienti galvenokārt rezervējuši bankas apmeklējumu uz turpmākajām nedēļām.

No 2642 klientiem, kas saņēmuši valsts garantēto atlīdzību, teju 89% jeb 2338 ir bijuši vietējie Latvijas iedzīvotāji vai juridiskās personas. Savukārt tikai 304 ir bijuši starptautiskie klienti.

Kā ziņots, "ABLV Bank" 5. martā iesniedza Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) iesnieguma projektu par pašlikvidāciju. FKTK saņemto informāciju izskatīs līdz 4. aprīlim.

"ABLV Bank" līdz pašlikvidācijai nonāca, jo pēc tam, kad 13. februārī ASV rosināja noteikt sankcijas pret "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanu un starptautisko sankciju pārkāpumiem, bankas partneri ierobežoja sadarbību ar to, kā arī sākās naudas izņemšana no bankas, tāpēc no 19. februāra atbilstoši "ABLV Bank" uzrauga Eiropas Centrālās bankas (ECB) lemtajam "ABLV Bank" tika noteikti maksājumu ierobežojumi un tika liegts veikt debeta operācijas. Bankai neizdevās pārliecināt ECB, ka tā spēs atsākt darbu, tādējādi ECB nedeva instrukciju atcelt maksājumu ierobežojumus un FKTK padome 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību.