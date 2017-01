Pērn pavasarī, pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā, Igaunijas uzņēmuma "MiniCredit" darbība aprāvās. Tas nesaņēma licenci un vairs nedrīkstēja izsniegt kredītus. Viens no bijušajiem akcionāriem pieprasīja atmaksāt aizdevumu 364 000 eiro apmērā, bet "MiniCredit" to nespēja, aizsākoties maksātnespējas procesiem Igaunijā, ziņo raidījums.

Uzņēmuma dokumenti joprojām tiekot slēpti. "Viņi nesadarbojas. Visticamāk, viņiem ir kaut kas slēpjams. Citādi viņi būtu iesnieguši uzņēmuma dokumentus. Mums nav "MiniCredit" bilances. Mums ir tikai 2014. gada pārskats. Tas ir pēdējais, kas mums ir," norāda "MiniCredit" maksātnespējas administratora biroja pārstāve Kerli Kāzika.

"De facto" noskaidrojis, ka ilgstoši "MiniCredit" Igaunijas un Latvijas uzņēmumiem īpašnieki, valžu un padomju locekļi bijuši vieni un tie paši. Zināmākie no tiem Latvijā ir, piemēram, baņķieris Rolands Pētersons, kuram pirms pāris gadiem Finanšu un kapitāla tirgus komisija, tāpat kā citiem "PrivatBank" valdes locekļiem, piemēroja naudas sodu par radīto risku bankai saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Tāpat uzņēmumā darbojies arī bijušā baķiera Valērija Kargina dēls Maksims.

Raidījums norāda, ka "MiniCredit" norēķinu konts bija atvērts bankā "Citadele", iepriekš – "Parex banka". Tās līdzīpašnieks bija Latvijas "MiniCredit" bijušā akcionāra Maksima Kargina tēvs Valērijs Kargins. Raidījums vēstī par vairāku miljonu eiro skaidras naudas izņemšanu no šajā bankā uzņēmumam piederošā konta. Raidījums gan pieļauj, ka tā varētu būt tikai sakritība, un bankā tam norāda, ka bankas filiāle Igaunijā laikā no 2011.gada līdz 2014. gadam sniegusi visus nepieciešamos ziņojumus Igaunijas kontroles dienestam.

"De facto" rīcībā esošā informācija liecina, ka skaidru naudu no bankas "Citadele" konta pārsvarā izņēma divas personas: Sergejs Dubins un Vitālijs Jaroševičs. Jaroševičs ilgstoši vadījis gan Igaunijas, gan arī Latvijas "MiniCredit". ""MiniCredit" gada ienākumi bija simtiem tūkstoši eiro, bet skaidru naudu viņi izņēmuši miljonos.

"De facto" zināms, ka viena no personām, kas skaitījusi naudu uz "MiniCredit" ir Dmitrijs Kovaļs, kurš savulaik bija "Saules bankas" vadībā. Kovaļs pirms dažām nedēļām miris.

Savukārt "MiniCredit" bijušais vadītājs Vitālijs Jaroševičs, kurš no kontiem izņēma skaidru naudu, pretēji solītajam līdz nedēļas beigām tā arī uz "de facto" jautājumiem neatbildēja.

"De facto" aptaujātie nozares pazinēji pieļāvuši, ka Jaroševičs uzņēmumā pārstāvējis Igaunijas uzņēmēju Kristiānu Kesneru. Oficiāli viņš ar Igaunijas un Latvijas uzņēmumiem bijis saistīts vien to pirmsākumos, taču raidījums vēstī, ka arī vēlāk Kesnera ietekme nemazinājās.

Pirms dažiem gadiem Kesneram pasludināta personīgā maksātnespēja. Viņš turpina pārvietoties ar dārgām automašīnām un par to līzingu maksā it kā ar viņu nesaistīts uzņēmums "DirectCom". Raidījums skaidro, ka tā ir viena no bijušo "MiniCredit" darboņu jaunizveidotajām firmām. Ar tām viņi cenšas turpināt biznesu, atprasot parādus no "MiniCredit" klientiem.

Šā brīža Latvijas "MiniCredit" vadītāja intervijai ar "De facto" nav piekritusi, uzsverot, ka patlaban uzņēmumi savā starpā neesot saistīti.