Ekonomikas krīzes laikā dibinātais " SEB " grupas uzņēmums pārņemto nekustamo īpašumu pārvaldīšanai un tirdzniecībai "Latectus" līdz šim realizējis 94% no sākotnējā nekustamā īpašuma portfeļa.

Pagājušajā gadā "Latectus" noslēdza 359 nekustamā īpašuma darījumus par 26,5 miljoniem eiro, liecina uzņēmuma sniegtā informācija.

Pašlaik "Latectus" nekustamo īpašumu portfelī ir palikuši 128 īpašumi (6% no sākotnējā portfeļa) ar kopējo vērtību 16,4 miljoni eiro. 46% no šiem īpašumiem ir zemes gabali, 41% ir pabeigti dzīvokļi un privātmājas, 7% ir komercīpašumi, kā arī vēl 6% ir nepabeigtas dzīvojamās mājas vai attīstības projekti. 59% no īpašumiem atrodas Rīgā, bet 41% Pierīgā, savukārt reģionos uzņēmumam īpašumu vairs nav.

Kopš izveidošanas 2009. gadā uzņēmums veicis vairāk nekā 2000 nekustamā īpašuma pārdošanas darījumus par vairāk nekā 133 miljoniem eiro, portālu "Delfi" informēja "Latectus" valdes priekšsēdētājs Ģirts Grīnbergs.

Salīdzinājumā ar 2016. gadu, kas bija aktīvākais gads uzņēmuma pastāvēšanas laikā, pērn pārdoto īpašumu skaits bija par 37% mazāks, bet kopējā darījumu vērtība – par 8% zemāka. Savukārt vidējā darījumu vērtība ir pieaugusi par 46% – no 50 tūkstošiem eiro līdz 74 tūkstošiem eiro. No pārdotajiem īpašumiem 2017. gadā deviņi bija komercīpašumi, 155 īpašumi – pabeigti dzīvokļi vai privātmājas, 25 īpašumi – nepabeigti dzīvokļi vai privātmājas, kā arī 170 zemes gabali.

2017. gadā pārdoti pēdējie septiņi dzīvokļi projektā "Māras dārzi" un 16 dzīvokļi projektā "Podnieki" Ādažos. Savukārt pieejami ir pēdējie 11 dzīvokļi jaunajā projektā "Brīvdabas nams". Lielākie darījumi 2017. gadā ir bijuši īpašumu pārdošana Balasta dambī 7, Kr. Valdemāra ielā 27/29, kā arī Cieceres ielā un Saules alejā Āgenskalnā.

"Latectus" tika izveidots ekonomikas krīzes laikā 2009. gadā ar mērķi nodrošināt to komercobjektu pārvaldīšanu, kuri nonāca "SEB grupas" īpašumā brīdī, kad objekta attīstītāji nespēja pildīt savas saistības pret banku.

"Latectus" portfeli veido dzīvojamās platības un komercplatības, attīstības projekti, kā arī dažādiem lietošanas veidiem paredzēti zemes gabali.