Latvijas puse ir runājusi un solījusi mūsu sabiedrotajiem, ka pašlikvidācijas process notiks saskaņoti, lai nodrošinātu drošības sajūtu, uzsvēra Kučinskis.

Viņš arī atzina, ka bankas pašlikvidācija ir nedaudz ievilkusies, jo ir jānodrošina kontroles process. Bankā naudas apjoms ir pietiekams, tomēr ir bijuši apvainojumi no sabiedroto puses – kas tā ir par naudu, kāda tā ir nauda, līdz ar to šī nauda vēl ir jāpārbauda. Šobrīd runa ir par to, kā nodrošināt uzraudzību, lai pašlikvidācijas rezultātā netiktu noslēpta noziedzīgi iegūta nauda.

"Mums ir sava likumdošana un mums ir jāpieņem savi lēmumi, jo tieši mums pašiem – valdībai un procesa īstenotājiem – par tiem būs jāatbild," norādīja Ministru prezidents.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) Komunikācijas daļas vadītāja Ieva Upleja sacīja, ka "ABLV Bank" pašlikvidācijas plāna saskaņošanā ir iesaistītas vairākas puses, tostarp arī ASV. "Pašlaik tiek meklēti labākie risinājumi, kas nodrošinātu visaugstāko kontroli noziedzīgi iegūtu līdzekļu iespējamas legalizācijas ziņā, īstenojot labprātīgu, tiesiski kontrolētu un no FKTK puses cieši pārraudzītu šīs bankas likvidāciju," viņa teica, piebilstot, ka attiecīgā lēmuma veidošanas process ir bezprecedenta un tam nav standarta, tādēļ tas ir arī laikietilpīgs.

Jau ziņots, ka "ABLV Bank" likvidācijas procesam piesaistīs starptautisko auditorkompāniju "Ernst&Young", kura izvērtēja arī bankas pašlikvidācijas plānu. Bankas likvidators Arvīds Kostomārovs skaidroja, ka šāds lēmums pieņemts, lai nodrošinātu caurspīdīgu, labai starptautiskai praksei un normatīviem aktiem atbilstošu likvidācijas procesu. "Ernst&Young" projekta komandai nozīmējis speciālistus no piecām valstīm – ASV, Apvienotās Karalistes, Polijas, Lietuvas un Latvijas.

Bankas komunikācijas vadītājs Artūrs Eglītis iepriekš sacīja, ka starptautiskie auditori izvērtēja pašlikvidācijas plānu, kas iesniegts Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK), un atzina to par reālu izpildāmu. "Tāpat kā līdz šim, arī pašlikvidācijas ietvaros, esam gatavi un atvērti stingram kontroles procesam, ko paredz arī iesniegtais pašlikvidācijas plāns. Tas nosaka precīzu un skrupulozu kārtību, kādā veidā, sadarbojoties arī ar starptautisku auditoru, vēlreiz tiks pārbaudīti visi klienti, un kā notiks naudas izmaksa. Esam atvērti prasībām, kas veicinātu ātrāku lēmuma pieņemšanu, lai klienti varētu sākt pieteikt savus kreditoru prasījumus," viņš teica.

Tāpat ziņots, ka bankas likvidatoru komandā ir zvērināts advokāts un maksātnespējas administrators Elvijs Vēbers, nekustamā īpašuma un finanšu eksperts Andris Kovaļčuks, zvērināta advokāte, "Sorainen" Latvijas biroja vadošā partnere Eva Berlaus un korporatīvo finanšu eksperts Kostomārovs.