Lai arī maksājumu skaits turpina pieaugt, to apjoms jeb izteiksme naudā, turpina sarukt. Pērn apjoms, salīdzinot ar 2016. gadu, sarucis par 14,3% līdz 248,1 miljardam eiro.

Visbiežāk maksājumu veikšanai izmantotas maksājumu kartes – tās izmantotas vairāk nekā pusē gadījumu – 61,6%. Karšu izmantošanas skaits pērn, salīdzinot ar 2016. gadu, pieaudzis par 12% un klientu kredīta pārvedumu skaits – par 7,3%. Pagājušajā gadā valstī izdoti 2,3 miljoni maksājumu karšu, lielākoties debetkaršu. Savukārt tās likt lietā bijis iespējams kādā no 1016 bankomātiem vai 41,6 tūkstošiem pieņemšanas vietu termināļu (POS).

Iedzīvotāji pērn izmantojuši maksājumu kartes, gan iepērkoties klātienē tirdzniecības vietās, gan veicot karšu maksājumus attālināti – norēķinoties ar maksājumu karti internetā. Kā norāda LB, norēķini internetā turpināja augt un gada laikā maksājumu skaits internetā pieaudzis par vairāk nekā trešdaļu jeb 34,6%, bet apjoms – par 12,3%. Tiesa, lielākā daļa no karšu maksājumiem – 92% skaita ziņā un 83,4% apjoma ziņā – tika uzsākti klātienē karšu pieņemšanas vietu termināļos (POS) tirdzniecības vietās.

Savukārt otrs biežāk lietotais bezskaidras naudas maksājums bijis kredīta pārvedums – 37,9% jeb 167,3 miljoni. To kopējais apjoms lēšams 242,6 miljardu eiro apmērā. Lai gan salīdzinājumā ar 2016. gadu klientu kredīta pārvedumu skaits pieaudzis par 7,3%, to apjoms samazinājās par 14,8%. Kā skaidro LB, to noteica pirmajā pusgadā nerezidentus apkalpojošo kredītiestāžu veiktā klientu kontu slēgšana un ar to saistītais kredīta pārvedumu, kas veikti ārvalstu valūtā, sarukums, kā arī dažu ārvalstu korespondentbanku aiziešana no Latvijas tirgus. 2017. gada otrajā pusgadā klientu kredīta pārvedumi pieauga par 4,3% skaita ziņā un par 6,5% apjoma ziņā.

Kopumā Latvijā 2017. gada beigās bija divi norēķinu konti uz vienu iedzīvotāju, tātad kopumā četri miljoni norēķinu kontu.

Kredītiestāžu maksājumu statistiku LB apkopo divas reizes gadā kopš 1998. gada. Tie kopā ar LB, Latvijas Pasta un Valsts kases maksājumu statistikas datiem ļauj novērtēt Latvijas maksājumu statistiku kopumā.