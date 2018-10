Starptautiskā konference "22. gadsimta maksājumi: šodiena veido nākotni" 3. oktobrī no plkst.9.00 līdz 13.30 notiek Rīgā, VEF Kultūras pilī.

Konferences ievadā uzrunu teic Latvijas Bankas prezidenta vietniece Zoja Razmusa, bet ar referātu uzstājas Eiropas Centrālās bankas valdes loceklis Īvs Meršs.

Paredzētas divas paneļdiskusijas – "Kādi ir maksājumu pārmaiņu virzieni pasaulē?" un "Kas maksājumu jomā drīz būs aktuāls Eiropā un Latvijā?". Diskusijās kopā ar Meršu piedalās Latvijas Bankas padomes loceklis Mārtiņš Kazāks, Eiropas banku dibinātā uzņēmuma "EBA Clearing" izpilddirektors Heiss Litldžons, Somijas finanšu tehnoloģiju uzņēmuma "3 Step IT Oy" direktors, augsta līmeņa vadošais darbinieks finanšu tehnoloģiju un digitalizācijas jomā Tepo Pāvola, Eiropas Komisijas finanšu tehnoloģiju finanšu tehnoloģiiju darba grupas vadītājs Pēteris Zilgalvis, AS "Citadele banka" valdes loceklis Vladislavs Mironovs, Igaunijas finanšu tehnoloģiju uzņēmuma "Paytailor OÜ" līdzdibinātāja Marilīsa Mia Topa, SIA "Rimi Baltic" IT direktors Dainis Bērziņš, Igaunijas centrālās bankas prezidenta vietnieks Madiss Millers. Diskusiju moderatori – Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes padomnieks Andris Strazds un Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvaldes Maksājumu sistēmu politikas daļas vadītājs Deniss Fiļipovs.

Diskusijās tiek runāts par maksājumu tehnoloģiju attīstību, maksātāju ieradumu maiņu, digitālās naudas lomu, normatīvā regulējuma maiņu Eiropas līmenī, modernajiem risinājumiem, piemēram, zibmaksājumiem, u.c. ikvienam iedzīvotājam un uzņēmējam būtiskām tēmām.

Latvijas Banka organizē un uztur maksājumu sistēmu infrastruktūru Latvijā, t.sk. divas pilnībā automatizētas maksājumu sistēmas, ar kuru palīdzību tiek nodrošināti starpbanku norēķini eiro. Turpinot esošās maksājumu infrastruktūras attīstību, 2017. gada augusta beigās tika ieviests zibmaksājumu serviss, kas ir nozīmīgs stimuls inovatīvo maksājumu instrumentu attīstībai Latvijā. Esam vadošā valsts eiro zonā zibmaksājumu ieviešanas jomā, ievērojami apsteidzot arī mūsu kaimiņus.