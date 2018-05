Monētas forma ir sešstūris ar viļņotām malām un nošķeltām virsotnēm. Monētas priekšpusē (aversā) attēlotas bišu šūnas, ar dažādas intensitātes matējumu iezīmējot Latvijas kontūru un Rīgas jūras līci, lejasdaļā pa kreisi vietots uzraksts "Latvija" un gadskaitlis 2018, savukārt monētas aizmugurē (reversā) ir bišu šūnu reljefa atveidojums ar matējumu, bet no centra pa kreisi nedaudz uz leju ir skaitlis 5, zem tā - uzraksts "eiro".

"Monētas forma ir unikāla, un, savietojot monētas blakus, tās veido vienotu kopumu tāpat kā bišu šūnas medus kāri stropā," piebilda Latvijas Bankā.

"Medus monēta" veidota no sudraba un apzeltīta.

Latvijas Bankā norādīja, ka kolekcijas monētā "Medus monēta" pārdzimis inovatīvas kolekcijas monētas dizaina konkursā pirmās vietas ieguvēja Artūra Analta darbs.

"Medum Latvijā ir īpaša loma. Par to un čaklajām medus vācējām - bitēm - runā mūsu tautasdziesmas, tas ir nozīmīgs pārtikas, tautas medicīnas un kosmētikas produkts. Savu valsti tās pilsoņi rosīgā ikdienā piepilda kā bites stropu. Tāpēc "Medus monēta" ir čakluma un darba salduma simbols. Turklāt bitēm ir nozīmīga loma bioloģiskās daudzveidības uzturēšanā, un to klātbūtne ir dabas veselības rādītājs," atzīmēja Latvijas Bankā.

Monēta izgatavota Lietuvas kaltuvē "Lietuvos monetø kalykla". "Medus monētas" maksimālā tirāža ir 3000 eksemplāru, bet tās cena Latvijas Bankā - 53 eiro.

Jauno monētu no 22. maija varēs iegādāties Latvijas Bankas kasēs Rīgā un Liepājā, kā arī Latvijas Bankas kolekcijas monētu un citu numismātikas produktu iegādes vietnē e-monetas.lv.

Kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.