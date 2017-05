Latvijas Bankas kasēs Rīgā "Latgales kongresam" veltītās kolekcijas monētas ir izpirktas, pavēstīja Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silakalns.

Vienlaikus viņš atzīmēja, ka minētās kolekcijas monētas vēl varētu būt pieejamas Latgales vēstniecībā "GORS", Rēzeknē.

Ziņots, ka Latvijas Banka 3.maijā laida apgrozībā piecu eiro sudraba kolekcijas monētu "Latgales kongress".

Monētas priekšpusē (aversā) attēloti dažādu sabiedrības grupu pārstāvji - Latgales latviešu kongresa dalībnieki - ar sarkanbaltsarkanu transparentu, uz kura lasāms Latvijas apvienošanas aicinājums. Monētas augšdaļā pa kreisi uzraksts "5 euro", bet pa labi ir gada skaitļi "1917–2017". Savukārt monētas aizmugurē (reversā) attēlotas sievietes ar bērniem pie krucifiksa, bet monētas lejasdaļā ir uzraksts "Latgola".

"Monētas aversā atveidotas cilvēku figūras, kuras simbolizē Latgales kongresa norises galvenos virzītājus - katoļu garīdzniekus, strēlniekus, tautskolotājus un sabiedriskos darbiniekus. No vēsturiskās fotogrāfijas pārņemtajā uz sarkanbaltsarkanā transparenta redzamajā uzrakstā, kas atspoguļo vēl nenostabilizējušos latgaliešu rakstības formu, pausta kongresa pamatideja. Monētas reversā attēlots krucifikss, ap kuru maija dziedājumiem sapulcējušās sievietes ar bērniem. Maija dziedājumi kā Latgalei raksturīga tautas tradīcija iekļauti Latvijas kultūras kanonā," klāstīja Latvijas Bankā.

Centrālajā bankā arī norādīja, ka šī monēta ir Latvijas Bankas pateicība Latgalei par ieguldījumu Latvijas vienotības un valstiskuma idejas attīstībā.

Latgales latviešu kongress notika 1917.gada 9. un 10.maijā (pēc vecā stila 26. un 27.aprīlī) Rēzeknē. Tajā piedalījās visas Latgales pagastu un pilsētu pašvaldību, draudžu, biedrību un latviešu strēlnieku delegāti.

Monētas dizaina un plastiskā veidojuma autors ir Ivars Drulle. Mākslinieku iedvesmojusi viena no retajām kongresa dalībnieku fotogrāfijām.

Kolekcijas monēta "Latgales kongress" izgatavota Šveicē "Faude & Huguenin". Monētas maksimālā tirāža - 3000 eksemplāru, savukārt tās cena Latvijas Bankas kasēs - 50 eiro.

Eiro kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.