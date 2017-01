Gada laikā likvidējamās AS " Latvijas Krājbanka " darbinieku skaits samazināts no 31 līdz septiņiem, teikts bankas administratora " KPMG Baltics " pārskatā kreditoriem par periodu no 2015. gada 23. decembra līdz 2016. gada 22. decembrim.