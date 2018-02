"Luminor Bank" ("Luminor"), kas izveidota apvienojot DNB un "Nordea", mērķis ir līdzināties tehnoloģiju uzņēmumam ar bankas licenci, intervijā aģentūrai LETA sacīja bankas vadītāja Latvijā Kerli Gabrilovica.

"Vēlamies izveidot jauna tipa banku, kas vairāk līdzinātos tehnoloģiju uzņēmumam, bet ar bankas licenci. Tehnoloģiju ieviešana, lai optimizētu un darītu vienkāršākus samērā konservatīvos banku procesus, ir viena no galvenajām "Luminor" prioritātēm. Tāpat redzam, ka liela nozīme būs sadarbībai ar partneriem, lai izmantotu jau tirgū pieejamas, labi attīstītas platformas dažādiem ikdienas pakalpojumiem. Mūsu mērķa klienti ir vietējie uzņēmīgie cilvēki un uzņēmumi," teica Gabrilovica.

Tāpat viņa norādīja, ka "Luminor" mērķis ir būt arī patstāvīgiem, proti, lai banka varētu dzīvot bez mātesbankas finansējuma. "No vienas puses, tas nozīmē arī lielāku noguldījumu piesaisti no klientiem, no otras - obligāciju emisijas," pauda bankas vadītāja.

Gabrilovica atgādināja, ka pagājušā gada nogalē Igaunijas "Luminor" jau izlaida obligācijas. "Igaunijā tajā laikā bija lielāks pieprasījums. Ja redzēsim, ka lielāks pieprasījums ir Latvijas tirgū, tad varam izlaist obligācijas šeit," viņa piebilda, neatklājot, kad šāds obligāciju laidiens varētu notikt, jo lēmumi par nākamo obligāciju emisiju vēl nav pieņemti.

Tajā pašā laikā Gabrilovica neizslēdza arī iespēju, ka "Luminor" varētu tikt piesaistīts cits stratēģiskais investors. "Potenciāli netiek izslēgts, ka var būt arī cits stratēģiskais investors. Tomēr tas ir jautājums, kas drīzāk ir jāapspriež ar akcionāriem," viņa teica, piebilstot, ka iespējamā stratēģiskā investora piesaiste, kā arī bankas akciju kotācija biržā "prasa kaut kādu stāstu", bet banka tikai nesen ir izveidota.

2017. gada oktobra sākumā Baltijas valstīs darbu sāka "Nordea Bank" un DNB apvienotā banka "Luminor Bank". Apvienošanās procesā "Nordea Bank" Latvijas filiāle nodeva aktīvus "DNB Bankai".