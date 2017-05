Nebanku kreditēšanas sektorā pagājušajā gadā bija vērojama sabalansēta izaugsme, pavēstīja Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijā.

Asociācijā informēja, ka 2016.gadā tiešsaistes patēriņa kredītos izsniegti 168,8 miljoni eiro, kas ir par 12% vairāk nekā 2015.gadā.

Vienlaikus asociācijā arī norādīja, ka kredītu atteikumu skaits jaunajiem klientiem pagājušā gada otrajā pusē sasniedza 65,6%, kas ir par 7,8 procentpunktiem vairāk nekā 2015.gada attiecīgajā periodā.

"Nebanku kreditēšanas sektorā šobrīd redzam sabalansētu attīstību. No vienas puses patērētāji kļuvuši optimistiskāki par ekonomikas attīstību valstī un saviem ienākumiem, savukārt no otras puses kredītdevēju īstenotās klientu maksātspējas vērtēšanas procedūras nepieļauj neapdomīgu aizņemšanos. To parāda arī dati par kredītportfeļa kvalitāti," sacīja Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs Gints Āboltiņš, vienlaikus norādot, ka pozitīvu efektu uz nozares datiem ir devušas arī izmaiņas normatīvajā regulējumā, kas stājās spēkā pērn 1.janvārī.

Pēc asociācijas datiem, 2016.gada 31.decembrī asociācijas biedru neto kredītportfelī bez kavējuma bija 91% aizdevumu, kas ir par 1,5 procentpunktiem vairāk nekā 2015.gada 31.decembrī.

Apkopotie dati arī liecina, ka par 49% pieaudzis to aizdevumu apmērs, kad patērētāji izvēlas atmaksu veikt vairākos maksājumos.

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija apvieno ārpus banku sektora esošus uzņēmumus, kas iedzīvotājiem Latvijā sniedz finanšu pakalpojumus.