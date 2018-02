Pērn vairākas bankas tika sodītas pēc tam, kad FKTK sadarbībā ar ASV Federālo izmeklēšanas biroju konstatēja, ka tās nav ievērojušas prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, tādējādi laikā no 2009. līdz 2015. gadam daži no banku klientiem, izmantojot ārzonas teritorijās reģistrētus uzņēmumus un sarežģītas darījumu ķēdes, no saviem kontiem veica pārskaitījumus, lai apietu pret Ziemeļkoreju noteikto starptautisko sankciju prasības.