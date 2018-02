Lai arī otrdien preses konferencē AS " ABLV Bank " līdzīpašnieks Oļegs Fiļs paziņoja, ka "ABLV Bank" likvidācija pārvelk svītru iecerei Skanstes rajonā Rīgā uzbūvēt jaunu darījumu kvartālu "New Hanza", kopumā Skanstes apkaimes attīstības plāni netiek apstādināti, portālam "Delfi" teica Skanstes attīstības aģentūras valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vanags.

Kā skaidroja Vanags, ''New Hanza'' ir nozīmīgs Skanstes attīstības projekts, taču tas aizņem tikai 11% no apkaimes kopējās platības. ''''New Hanza'' ir lielisks projekts, ir jāpārvar grūtības un jāmeklē šī projekta īstenošanas veidi jaunajā situācijā,'' teica Vanags. Tāpat viņš norādīja, ka jaunajā Skanstes rajonā kopumā darbojas vairāk nekā 10 attīstītāji, un interese par ieguldījuma iespējām apkaimē turpina augt. Līdz šim Skanstes attīstībā investēti 245 miljoni eiro.

''Mūsu vīzija par Skansti kā 21. gadsimta Rīgas vizītkarti nav mainījusies. Turpinām iesākto, lai apkaime kļūtu par galvaspilsētas centrālo biznesa rajonu, platformu Eiropas mēroga notikumiem un, pats galvenais, kvalitatīvu dzīves un darba vidi daudziem tūkstošiem rīdzinieku un pilsētas viesu,'' pauda Vanags.

Saskaņā ar viņa pausto apkaimē šobrīd tiek realizēti vairāki nozīmīgi projekti. Šovasar paredzēts sākt augstākās klases biroju kompleksa ''Skanstes biznesa centrs'' būvniecību, kurā pēc visu kārtu izbūves būs kopumā piecas biroju ēkas.

Savukārt šī gada rudenī iecerēts sākt būvniecību pašvaldības virzītajam revitalizācijas projektam, kura laikā plānots izbūvēt vairākas ielas, izveidot inženierkomunikāciju sistēmu, veidot kanālu un parku. Šoruden paredzēts arī sākt KBO dzīvojamo ēku kvartāla būvniecību 4000 iedzīvotājiem, bet 2019. gadā atklāt ''Metta'' Jaunatnes futbola izglītības centrs, kurā plānots uzņemt ap 150 000 apmeklētāju gadā. 2019. gada nogalē paredzēts atklāt jauna līmeņa medicīnas centru, turpināt ''Sporta 2'' kvartāla attīstību.

Vanags arī skaidro, ka Skanstes attīstībā liela loma ir tam, ka Rīga būtiski atpaliek no Viļņas un Tallinas jaunizbūvēto biroja un mājokļu platību ziņā.

Jau ziņots, ka otrdien preses konferencē Fiļs skaidroja, ka "ABLV Bank" likvidācija pārvelk svītru plāniem Skanstē uzbūvēt darījumu kvartālu "New Hanza", kur bija plānots ieguldīt vienu miljardu eiro. Saskaņā ar viņa teikto, "New Hanza" projekts tiek iesaldēts, būvdarbi ir pārtraukti, kā arī pārtraukta sadarbība ar visiem apakšuzņēmējiem.

Par turpmāko lems bankas likvidatori.

Darījumu un atpūtas kvartāla "New Hanza" iecere ietver dzīvojamās ēkas, biroju ēkas, plašizklaides centru "Hanzas perons", parku "Hanzas dārzs", bērnudārzu, skolu.