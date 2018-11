No janvāra 'Swedbank' sāks būtiski mazināt maksājumu limitus internetbankas kodu kartēm

Nākamā gada 9. septembrī AS "Swedbank" pilnībā pārtrauks internetbankas kodu karšu izmantošanu līdz ar stingrākām Eiropas Savienības (ES) prasībām klientu digitālai autentifikācijai. Lai novērstu risku, ka daļa klientu nokavē slēgšanas brīdi vai saskaras ar rindām, atliekot pāreju uz pēdējo brīdi, "Swedbank" kodu kartēm no 2019. gada sākuma tiks būtiski samazināti maksājumu limiti, portāls "Delfi" uzzināja bankā.

No 10. janvāra dienas maksājumu limits, kuru būs iespējams veikt ar kodu karti, būs 100 eiro. No 7. marta dienas maksājumu limits būs 50 eiro, bet no 6.jūnija tas tiks samazināts līdz 20 eiro.

Citi kodu karšu ierobežojumi pārejas laikā

No nākamā gada 14. marta tiks slēgta arī iespēja autorizēties "Swedbank" mobilajā lietotnē, izmantojot kodu karti. Mobilās lietotnes izmantošanas vide ir viedtālruņi, kuriem jau kopš 2017. gada sākuma ir pieejams bezmaksas digitālais rīks "Smart-ID".

To, ka šādas izmaiņas ir starptautiskas, apliecina arī tas, ka nākamā gada 1.aprīlī stāsies vēl viens būtisks, ar "Swedbank" nesaistīts ierobežojums, kuru noteikušas starptautiskās karšu maksājumu organizācijas, tostarp VISA un "Mastercard" – kodu kartes kā bankas karšu interneta pirkumu apstiprinājumu vairs nevarēs izmantot.

Ierobežojumu iemesls – klientu drošība

Kodu kartes ir 20 gadus sena tehnoloģija, kas vairs neatbilst šodienas drošības standartiem un no tām notiek atteikšanās visā Eiropā. Pamata iemesls kodu karšu ierobežojumiem ir rūpes par lietotāju drošību. Iemesls ir vienkāršs – karšu kodi nav dinamiski (tie atkārtojas, ir pieejami 3. personām, jo nodrukāti uz pašas kartes, pats kartes īpašnieks var nodot visus kodus krāpniekiem utt).

"Swedbank" uzsāka pakāpenisku kodu karšu slēgšanu jau šā gada jūlijā, soli pa solim ierobežojot šī autentifikācijas līdzekļa izmantošanas iespējas, lai veicinātu savlaicīgu pāreju.

Kopš pagājušā gada tiek piedāvāts jauns bezmaksas digitāls autentifikācijas risinājums – Smart-ID –, kuru lieto jau 300 000 "Swedbank" klientu. Lai atbalstītu klientus, kuriem vēl nav viedierīču, jau no jūnija "Swedbank" divkārt samazināja kodu kalkulatora standarta cena, turklāt atsevišķām klientu grupām tiek nodrošināti vēl īpašāki nosacījumi, piemēram, pensionāriem kodu kalkulators izmaksā 2 eiro, bet maznodrošinātām personām – bez maksas.

Limitus ievieš, lai novērstu nokavēšanas risku

Kā norāda bankā, pārejā ir vērojams progress, taču tas ir nepietiekams. Statistika rāda, ka klienti aktīvi pāriet uz jauniem līdzekļiem – posmā no jūnija līdz septembrim pieslēgšanās skaits bankas digitālajiem kanāliem ar kodu karti samazinājās par 11%, savukārt ar "Smart-ID" palielinājās par 34%, bet ar kodu kalkulatoru – par 15%. Taču tempi ir nepietiekami risku novēršanai, jo gandrīz 500 000 klientu joprojām pieraduma vadīti ikdienā izmanto kodu karti. Diemžēl pašreizējā atgriezeniskā saite no klientiem liecina, ka liela daļa šobrīd domā lēmumu par pāreju uz citu autentifikācijas līdzekli atlikt uz pēdējo brīdi.

Ja šāds klientu daudzums atstās pāreju uz pēdējo brīdi, tad visām filiālēm kopā vajadzētu apkalpot kodu karšu nomaiņu divus mēnešus, šajā laikā nesniedzot nevienu citu pakalpojumu.

Kā rīkoties klientiem, lai izvairītos no neērtībām?

Klientiem ieteicams laikus nomainīt kodu karti pret citu sev piemērotu autentifikācijas līdzekli. Bankā norādīja, ka alternatīvas kodu kartei ir:

Smart-ID – bezmaksas lietotne, īpaši piemērota viedtālruņu īpašniekiem. iOS vai Android ierīču īpašnieki to var lejupielādēt un aktivizēt ar esošo kodu karti vai citu autentifikācijas līdzekli paši vai arī ar klientu konsultanta palīdzību jebkurā Swedbank pilna servisa filiālē.

Ja nav viedierīces Smart-ID lietošanai, alternatīva ir arī bankas kodu kalkulators, kuram kopš 2018.gada 12.jūlija ir samazināta standarta cena.

Elektroniskā identifikācijas karte (eID) – valsts izsniegta identifikācijas karte.

Klientu atbalstam gan "Swedbank" mājas lapā, gan filiālēs ir pieejami informatīvie materiāli, kā arī ikviens klients var internetbankā iepriekš pieteikt vizīti uz konsultāciju filiālē par šo un citiem jautājumiem sev ērtā laikā.