Viņu uztrauc pēdējos divus, divarpus gadus Latvijā vērojamā zemā ekonomiskā aktivitāte, kā arī apstāklis, ka Latvijas ekonomikas struktūra ir ļoti atkarīga no ārējām subsīdijām.

"2016. gadā dzīvojām ar domu, ka 2017. gadā atvērsies struktūrfondi un beidzot būs ekonomiskā aktivitāte. Celtniecība bija un joprojām ir 2008. gada dziļākās krīzes līmenī. Tas ir briesmīgi. Tā ir milzīga nozare. Kas būs 2020., 2021. gadā, kad beigsies struktūrfondi un jaunu subsīdiju nebūs? Ilgākā termiņā šis ir fundamentāls jautājums, kas mani uztrauc," sacīja Buks. Viņš atzīmēja, ka līdz ar to novērojams arī kopējs sabiedrības pesimisms, kreditēšanas nav vai arī tā ir ļoti zemā līmenī, un jāpriecājas par korporatīvās kreditēšanas izaugsmi par 1-2%.

Savukārt hipotekārā kreditēšana privātpersonām ir vāja. Buks vērsa uzmanību, ka mājsaimniecības nekad nav bijušas tik bagātas kā tagad. Pašlaik mājsaimniecības samazina saistību apmēru un uzkrāj naudu. No vienas puses, tas ir labi, jo bagātu nāciju nevar izveidot uz kredītiem. Bagātai nācijai ir jābūt paaudzēm ilgu uzkrājumu apjomam. No otras puses, kreditēšanas neesamība jeb tas, ka hipotekārā kreditēšana visu laiku ir zemā līmenī, liecina par pesimismu sabiedrībā un par to, ka pārliecība par nākotni ir ļoti zemā līmenī, rezumēja "Nordea" bankas vadītājs.