'Norvik banka' maina nosaukumu

No šā gada 9. novembra "Norvik bankas" grupa maina nosaukumu uz "PNB banka", informē banka.

Banka turpinās nodrošināt visus līdzšinējos pakalpojumus, tās klientiem visi līdzšinējie līgumi un vienošanās, kas noslēgtas ar AS "Norvik banka", paliek spēkā, un arī ikdienas saskarsme ar banku turpināsies kā ierasts.

"Mēs esam banka cilvēkiem, tāpēc arī nosaukumu vienlaikus ne tikai saīsinām, bet arī paplašinām – pievienojam vērtību – cilvēks. Burts "P" jaunajā nosaukumā aizgūts no vārda "People" jeb "cilvēki". Līdz ar to bankas jaunais nosaukums "PNB banka" ietver vienu no mūsu līdzšinējās darbības pamatvērtībām – cilvēku un cilvēcīgas attiecības. Līdz ar nosaukuma maiņu mēs apliecinām savu pieejamību ikvienam, kam ir svarīgi saņemt izdevīgākos un savām vajadzībām atbilstošākos finanšu pakalpojumus," uzsver "PNB banka" valdes priekšsēdētājs Olivers Bramvels.

"Norvik bankas" nosaukuma maiņa uz "PNB banka" notiks pakāpeniski. Jaunā nosaukuma ieviešanu pilnībā vairāk nekā 40 filiālēs visā Latvijā tiks īstenota ilgākā termiņā.

Bramvels norāda: "Lai stiprinātu savas pozīcijas Latvijas tirgū, pēdējo piecu gadu laikā esam mērķtiecīgi strādājuši pie bankas darbības efektivitātes uzlabošanas. Tas rezultējies plašā filiāļu tīklā visā Latvijā, senioriem ērtākajā internetbankā, pilsētnieku kartē, kas ļauj saņemt pašvaldības noteiktos atvieglojumus, ienesīgos pensiju 2. līmeņa plānos, īpašā risinājumā pabalstu saņemšanai maznodrošinātajiem, kā arī senioru nodarbinātības programmā, tā esot vēl tuvāk mūsu klientiem. Tāpat pērn pārskatījām bankas stratēģiju un noteicām savu piederību Latvijas finanšu sektorā, stiprinājām bankas vadības komandu un padomes sastāvu. Mēs redzam, ka bankas nosaukuma maiņa ir nākamais attīstības solis."

Jau vairāk nekā gadu bankas prioritāte ir īpašs fokuss uz senioru finanšu vajadzībām un paradumiem. Izveidoti ne tikai speciāli senioru segmentam piemēroti jauni bankas produkti, piemēram, bankas konts senioriem, pēctecības konts, lētākie komunālie maksājumi u.c., bet arī ieviesta senioru nodarbinātības programmu. Ar šodienu tiek piedāvāts arī īpašs risinājums pabalstu saņemšanai maznodrošinātajiem.

Līdz ar jaunā nosaukuma ieviešanu tiks uzlabots klientu apkalpošanas process, ieviešot jaunus kvalitātes standartus visos bankas darbības līmeņos, tai skaitā darbinieku apmācībās.

Svarīgi vēlreiz atgādināt visiem bankas klientiem, ka visi līdzšinējie līgumi un vienošanās, kas noslēgtas ar AS "Norvik banka", paliek spēkā kā līdz šim (tostarp konti, kontu numuri, līgumi, maksājumu kartes, depozīti, aizdevumi, u.c.), un klientiem vienkārši nekas nav jādara. Bankas darbība noritēs kā ierasts.