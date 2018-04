Par Latvijas skaistāko monētu atzīst 'Kalējs kala debesīs'

Tradicionālajā sabiedrības aptaujā par "Latvijas gada monētu 2017" atzīta kolekcijas monēta "Kalējs kala debesīs". Kopumā saņemts vairāk nekā 7000 balsu, no kurām gandrīz 2300 nodots par monētu "Kalējs kala debesīs".

Latviešu tautasdziesmām veltītajā Latvijas Bankas kolekcijas monētā "Kalējs kala debesīs" iekaltas dainas rindas, kas papildinātas ar mākslinieka zīmējumiem, kuros personificēti dabas priekšmeti un parādības. Šis motīvs tautasdziesmās bijis tik ierasts, ka Krišjāņa Barona (1835–1923) Dainu skapī, kas kopš 2001. gada ietverts UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" (Memory of the World) Starptautiskajā reģistrā, šādām dainām atvēlēta gana liela vieta un kopā ar Pērkonu jeb Debesu kalēju rotājas Saule un Saules meitas, Mēness un zvaigžņu pulks.

Kolekcijas monētas grafisko dizainu veidojis mākslinieks Edgars Folks, bet plastiskā dizaina autore ir Ligita Franckeviča. Plašāk par monētu "Kalējs kala debesīs" var izlasīt Latvijas Bankas mājaslapā.

Foto: Latvijas Banka

Kā vēsta Latvijas Banka, mēs varam lepoties ar savu naudas zīmju dizainu un vairāk nekā 25 gadu laikā šajā jomā sasniegto, jo Latvijas nauda, kuras monētas un banknotes darinājuši vairāk nekā 50 izcilāko Latvijas mākslinieku, iekļauta Latvijas kultūras kanonā un daudzas monētas ieguvušas balvas starptautiskos konkursos. Latvijas iedzīvotāji, arī iestādes un uzņēmumi uzskata šīs monētas par lielisku dāvanu, kas popularizē Latvijas kultūru, mākslu un inovatīvu dizainu.

Viens no sudraba un zelta kolekcijas monētu uzdevumiem ir stāstīt cilvēkiem Latvijā un ārvalstīs par būtiskiem notikumiem Latvijas vēsturē, personībām, sasniegumiem kultūrā un filozofiskām kategorijām. Katras monētas vēstījums ir lakonisks un ietilpīgs. Tas tapis intensīvā radošā darbā, ko vada Latvijas Bankas monētu dizaina komisija, kurā kopā ar Latvijas Bankas speciālistiem darbojas Latvijā pazīstami mākslas un kultūras eksperti un mākslinieki.

Svinīgajā monētu mākslinieku sveikšanas ceremonijā Latvijas Bankas valdes loceklis, Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs Jānis Blūms uzsvēra, ka Monētu dizaina komisija sistēmiski domā par monētu programmām, tēmām, savukārt monētu mākslinieki meklē ceļus, kā šīs idejas pārvērst taustāmā formā un parādīt gan mums pašiem, gan citiem pasaulē Latvijas vērtības. "Un kā to izdarīt tā, lai katra kolekcijas monēta atrastu īpašnieku – kā dāvana svētkos, piemēram, kristībās, kāzās, jubilejās, kā ieguldījums mākslas un cēlmetāla vērtībā, kā numismātisko kolekciju papildinājums Latvijā un pasaulē," sacīja Blūms.

Pasākumā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska pasniedza LNMM ekspertu komisijas speciālbalvu – par 2017. gada mākslinieciskāko monētu atzīta monēta "Eduards Veidenbaums". "Šī Eduardam Veidenbaumam veltītā monēta ar savu neordināro risinājumu ir patiesi cienīgs veltījums dzejnieka personībai: oriģinālais noformējums, kas sasaucas ar leģendārajām Veidenbauma brillītēm, netradicionāls nomināla dalījums un dubultais emocionālais kods monētu vizuālajā tēlā," akcentēja Baranovska.

Latvijas Banka sadarbībā ar portālu "Delfi" no 2018. gada 3. aprīļa līdz 17. aprīlim rīkoja sabiedrības aptauju "Latvijas gada monēta 2017". Šāda sabiedrības aptauja notiek regulāri un ir gada notikums Latvijas monētu mākslā.

Vietnē bank.lv tiks publiskoti aptaujas dalībnieku vārdi, kuri laimējuši kādu no 2017. gadā izlaistajām kolekcijas monētām. Aptaujas balvu fondā – 16 monētu.

2017. gadā izlaistas sešas kolekcijas monētas, kas stāsta par Latvijas kultūru, vēsturi un cilvēkiem: "Pasaku monēta III. Vecīša cimdiņš" (videostāsts), "Latgales kongress" (videostāsts), "Zelta saktas. Pakavsakta" (videostāsts), "Eduards Veidenbaums" (videostāsts), "Kalējs kala debesīs" (videostāsts) un "LPNP 1. sesija" (videostāsts).

Par "Latvijas gada monētu 2016" tika atzīta "Pasaku monēta II. Eža kažociņš" (monētas lapa; videostāsts), kuras grafisko dizainu veidojusi Gundega Muzikante un ģipša modeli – Ligita Franckeviča.

Kopš 2004. gada, kad Latvijas Banka sāka rīkot šo sabiedrības aptauju, par Latvijas gada monētu atzītas "Laika monēta", "Barons Minhauzens", "Ciparu monēta", "Laika monēta II", "Laimes monēta", "Ūdens monēta", "Dzintara monēta", "Miglā asaro logs", "Sudraba pieclatnieks", "Šūpuļa monēta", "Kurzemes baroks", "Pasaku monēta I. Pieci kaķi" un "Pasaku monēta II. Eža kažociņš". Kolekcijas monēta "Kurzemes baroks" (2014) vēl nopērkama e-monetas.lv un Latvijas Bankas kasēs.

Latvijas Banka kopš 1993. gada izlaidusi 98 lata un 26 eiro kolekcijas monētas. Kopumā Latvijas monētu veidošanā piedalījušies vairāk nekā 50 Latvijas mākslinieku.

Latvijas monētas ir augstu novērtētas visā pasaulē, saņemtas daudzas prestižas godalgas, turklāt 2010. gadā ASV numismātikas publikāciju izdevniecības Krause Publications un tās izdotā žurnāla"World Coin News" organizētajā konkursā "Gada monēta" (Coin of the Year) "Latvijas monēta" saņēma galveno balvu nominācijā "Gada monēta". 2015. gadā šajā konkursā par labāko nominācijā "Labākais mūsdienu notikumu atspoguļojums" (Best Contemporary Event) tika atzīta sudraba kolekcijas monēta "Baltijas ceļš". Savukārt šogad kolekcijas monēta "Nacionālais uzņēmējs" šajā konkursā tika atzīta par "Mākslinieciskāko monētu" (Most Artistic Coin).