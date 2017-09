"Pirms sniegt plašākus komentārus šajā lietā, FKTK ir jāpārbauda publiskajā telpā nonākusī informācija, tāpēc tiek veikta izpēte "Rietumu bankā"," teica Auza.

Viņa arī atzīmēja, ka no publiskās informācijas ir redzams, ka, iespējams, iesaistīta Lielbritānijā licencēta elektroniskās naudas iestāde "PSI Pay LTD", kas sniedz pakalpojumus Eiropas Savienības dalībvalstīs atbilstoši finanšu pakalpojumu sniegšanas brīvības principam. Licenci kompānijai izsniegusi Lielbritānijas finanšu uzraudzības iestāde FCA (Financial Conduct Authority). "Līdz ar to, iespējams, būs nepieciešama starptautiska sadarbība," piebilda Auza.

Tāpat viņa norādīja, ka FKTK šobrīd atturas no plašākiem komentāriem vai pieņēmumu izteikšanas pirms noskaidroti patiesie apstākļi un veikta pilnīga darījumu izpēte bankā.

Pārbaudi sākusi arī Drošības policija (DP), taču plašāku informāciju DP nesniedz, atzina šajā valsts drošības iestādē.

Savukārt "Rietumu bankas" preses sekretāre Eleonora Gailiša norādīja, ka pirms neilga laika banka saņēma informāciju par to, ka banku, iespējams, mēģina izmantot ar mērķi vākt līdzekļus vienai no pašpasludinātās "Doneckas tautas republikas" reprezentatīvo biroju organizācijai Eiropā, kas ir potenciāls Eiropas sankciju režīma pārkāpums.

"Bankā tika veikta iekšējā izmeklēšana, kas parādīja, ka šī informācija neatbilst patiesībai," uzsvēra Gailiša.

Pēc viņas teiktā, izmeklēšanā noskaidrots - kādā mājaslapā bija publicēts aicinājums ziedot līdzekļus žurnālista darbam un norādīts elektroniskā maka numurs, kuru apkalpoja bankas klients – britu kompānija, kas ir licenzētājs profesionālais tirgus dalībnieks un strādā Lielbritānijas finanšu regulatora FCA uzraudzībā. Uz šo kompāniju attiecas visas starptautiskās likumdošanas prasības, tajā skaitā tās klientu identifikācijas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) jomā. Banka sazinājās ar klientu, kas sniedza visu nepieciešamo informāciju saistībā ar attiecīgā elektroniskā maka īpašnieku un tā paziņoto saimniecisko darbību.

"Banka ir saņēmusi no sava britu klienta arī informāciju par to, ka neviena no transakcijām saistībā ar šo elektronisko maku nenorāda uz regulējošo prasību pārkāpumu. Tomēr mūsu klients līdz visu apstākļu noskaidrošanai ir bloķējis doto elektronisko maku. Mūsu klients arī ir vērsies pie mājaslapas turētāja ar pieprasījumu izņemt tajā norādītos konta rekvizītus," klāstīja Gailiša.

Viņa arī piebilda, ka par veikto iekšējo izmeklēšanu un tās rezultātiem "Rietumu banka" noteiktajā kārtībā ir informējusi Latvijas kompetentās iestādes. Papildu jautājumus šajā sakarā banka pašlaik nav saņēmusi.

Internetā ir publicēts aicinājums ziedot "Doņeckas tautas republikai", kuru parakstījis Ervans Kastels (Erwan Castel), un norādīts konts "Rietumu bankā".