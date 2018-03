Pēdējos gados ievērojami audzis no Latvijas izvestās skaidrās naudas apjoms

Pēdējo gadu laikā ievērojami kāpis no Latvijas izvestās skaidrās naudas apjoms, liecina Latvijas muitas statistikas dati. Ja 2013. un 2014. gadā no Latvijas izvesti kopumā vairāk nekā 43 miljoni eiro, tad 2015. gadā šis rādītājs pieaudzis vairākkārt - togad no valsts izvesti vairāk nekā 335 miljoni eiro skaidras naudas. Arī pērn rādītāji, lai arī sarukuši, joprojām bija augsti.