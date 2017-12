Pensiju otrā līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls aug un septembra beigās nedaudz pārsniedza 3,1 miljardu eiro. Novembra beigās Saeima otrajā lasījumā pieņēma grozījumus Valsts fondēto pensiju likumā, tādējādi nākamgad gaidāmas vairākas izmaiņas attiecībā uz pensiju otro līmeni.

"Var droši teikt, ka no nākamā gada pensiju otrais līmenis kļūs klientiem daudz pievilcīgāks, progresīvāks un vienlaikus nodrošinās lielāku individuālo neatkarību – ievērojami samazināsies komisiju maksu īpatsvars, vairāk varēs ieguldīt uzņēmumu akcijās un pārvaldītāji nevarēs izmantot labumus, lai piesaistītu klientus pensiju otrajam līmenim," skaidro "Luminor Latvia Pensions" valdes loceklis Iļja Arefjevs.

Jāpiebilst, ka Latvijā ir izveidota triju līmeņu pensiju sistēma. Pirmā līmeņa pensijas maksā tagadējiem pensionāriem no budžetā iekasētajiem sociālajiem maksājumiem. Otrais jeb fondēto pensiju līmenis paredz, ka daļa no strādājošo sociālajām iemaksām tiek ieguldīta finanšu sektorā. Pašlaik strādājošā, kurš veic sociālā nodokļa maksājumus, iemaksu apjoms pensiju kapitālam ir 20% no algas. Iemaksas tiek pārdalītas starp pensiju pirmo un otro līmeni - iemaksu likme pensiju otrajā līmenī ir 6%, bet 14% paliek pirmajam līmenim. Savukārt trešajā pensiju līmenī darbojas privātie pensiju fondi, kuros līdzekļus var iemaksāt brīvprātīgi.

Piedāvājam "Luminor Latvia Pensions" eksperta skaidrojumu par būtiskākajām izmaiņām pensiju otrajā līmenī.