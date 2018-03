Līdzīgi kā iepriekšējā gadā arī 2017. gadā saglabājusies augsta iedzīvotāju interese par pensijas uzkrājumu veidošanu, un iemaksas privātajos pensiju plānos jeb trešajā pensiju līmenī sasniegušas vēsturisko maksimumu.

2017. gadā pensiju plānos tika iemaksāti 77,6 miljoni eiro, kas ir par 8,1% vairāk nekā iepriekšējā gadā, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apkopotā informācija.

Dalībnieku iemaksas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauga par 8,9%, savukārt darba devēju iemaksas par 4,8%.

Pagājušā gada beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 434,5 miljonus eiro, gada laikā pieaugot kopumā par 14,1%.

No pensiju plānu kapitāla pērn tika izmaksāti 35,2 miljoni eiro jeb par 14% vairāk nekā 2016. gadā, tai skaitā 97% tika izmaksāti saistībā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2017. gadā bija 3,1%, un individuāliem plāniem tas bija robežās no

-7,5% līdz 8,6%. Gada ienesīgums bija negatīvs tikai diviem plāniem, kuru ieguldījumu valūta ir ASV dolārs, tā vērtība attiecībā pret eiro gada laikā saruka par 12,4%.

Pagājušā gada beigās lielāko daļu, tas ir, 54% no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības, no kurām 52% fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos un 42% - uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos. Privāto pensiju fondu portfelī atspoguļojas tendence meklēt augstāku ienesīgumu, proti gada laikā pieauga ieguldījumu fondu apliecību īpatsvars un samazinājās parāda vērtspapīru un termiņnoguldījumu īpatsvars. Parāda vērtspapīri gada beigās veidoja nedaudz vairāk kā trešdaļu no kopējā portfeļa un 68% no tiem bija valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs 2017. gadā samazinājās par 13%, gada beigās sasniedzot 94,4 miljonus eiro jeb 21,7% no kopējiem ieguldījumiem. Ieguldījumi pārējās Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs veidoja 76,5% no visiem ieguldījumiem.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits gada laikā pieauga par 14 300 jeb par 5,3% un gada beigās sasniedza 286 507, kas ir 29,2% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.