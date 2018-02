Banknotes vidējais dzīves ilgums ir seši gadi. Banknotes kalpošanas laiks atkarīgs no tā, cik intensīvi attiecīgā nomināla banknote piedalās naudas apritē, piemēram, 20 eiro banknotes vidējas dzīves ilgums ir 2,3 gadi, bet 500 eiro banknote kalpo 16 gadus, portālu "Delfi" informēja Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silakalns.

Banknote centrālajā bankā atgriežas vidēji 3,4 reizes gadā. Savukārt monētas atgriežas centrālajā bankā vidēji 0,2 reizes gadā, un to dzīves cikls, ņemot vērā kalšanā izmantoto materiālu, ir ļoti ilgs.

Naudas aprites cikls ir šāds - no Latvijas Bankas jauna vai pārbaudīta nauda tiek izsniegta bankām un inkasācijas uzņēmumiem un ar to starpniecību tā nonāk pie iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Pēc tam nauda no veikaliem atgriežas bankās un inkasācijas uzņēmumos, un atpakaļ Latvijas Bankā, kur naudu apstrādā speciālās iekārtās. Kvalitatīvas naudaszīmes turpina būt apritē, bet nekvalitatīvu naudu automātiskās iekārtas atlasa un iznīcina. To aizstāj ar jaunām banknotēm.