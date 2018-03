Nebanku kreditētāja "Mogo" peļņa pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 3,522 miljoni eiro, kas ir par 35 % vairāk nekā 2016. gadā, savukārt kompānijas apgrozījums pieauga par 30 % un sasniedza 13,672 miljonus eiro, liecina biržā "Nasdaq Riga" iesniegtais finanšu pārskats.

Tostarp "Mogo" ieņēmumi no procentiem 2017. gadā pieauga par 23,8 % un bija 11, 517 miljonu eiro apmērā, komisijas maksu ieņēmumi palielinājās par 83, 2 % un bija 1, 195 miljoni eiro, ieņēmumi no parādu piedziņas aktivitātēm veidoja 556 698 eiro, saņemtās soda naudas - 393 854 eiro, bet ieņēmumi no komisijas automašīnu pārdošanas bija 10 292 eiro apmērā.

Kompānijas pārstāvji arī atzīmē, ka "Mogo" līzinga un nodrošināto aizdevumu portfeļa neto vērtība 2017. gada beigās bija 30, 6 miljoni eiro, kas salīdzinājumā ar 2016. gada beigām ir pieaugums par 22 %.

"Mogo" izveidota 2012. gadā. "Mogo" sniedz aizdevuma ar izpirkumu un finanšu līzinga pakalpojumus. Kompānijas obligācijas iekļautas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.