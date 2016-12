Piecas lielākās Latvijas bankas pērn nodokļos nomaksājušas gandrīz 80 miljonus eiro, liecina uzņēmuma "Baltijas komunikāciju centrs" apkopotā informācija.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas par komersantu veiktajiem nodokļu maksājumiem valsts kopbudžetā 2015. gadā var secināt, ka AS "ABLV Bank" nodokļos nomaksājusi 16,5 miljonus eiro, AS "Citadele" nodokļos maksājusi 14,2 miljonus eiro, bet AS "Rietumu Banka" nodokļu maksājumiem atvēlējusi 21,7, miljonus eiro.

Dati rāda, ka AS "SEB banka" veiktie nodokļu maksājumi ir bijuši 9,7 miljoni eiro, bet AS "Swedbank" valsts kopbudžetā veikusi 16,4 miljonu eiro lielu nodokļu iemaksu.

Tiek uzsvērts, ka iemaksas teju 80 miljonu eiro apmērā ir salīdzināmas ar Ārlietu ministrijas 2015.gada budžetu un izceļ finanšu sektora uzņēmumu ikgadējo būtisko ieguldījumu valsts budžetā un darbības caurspīdīgumu, apliecinot to, ka šīs jomas uzņēmumi godprātīgi maksā nodokļus, tādā veidā arī domājot par darbinieku labklājību ilgtermiņā.

Savukārt starptautiskās revīzijas un biznesa konsultāciju kompānijas "KPMG Baltics" veiktie aprēķini liecinot, ka banku nozares tiešais pienesums Latvijas IKP 2015. gadā bijis 2,75%.

Jau ziņots, ka Latvijas banku sektors kopumā šogad 11 mēnešos darbojās ar 440,1 miljona eiro peļņu, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas operatīvā informācija. Šogad ar peļņu darbojās visas 16 Latvijas bankas un trīs no septiņām ārvalstu banku filiālēm, kuru tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos ir 97,5%.

11 mēnešos banku sektora peļņa ir par 12% lielāka nekā pērn atbilstošā periodā, kad bankas nopelnīja 393,7 miljonus eiro.