Viņa skaidroja, ka patlaban finanšu sektoram ir specifiska kārtība, kādā tiek izvēlēts maksātnespējas administrators. Taču šī kārtība neesot pamatota. Tāpēc septembrī FM un TM piedāvās mainīt līdzšinējo kārtību, lai kopumā uzlabotu maksātnespējas administrēšanu finanšu sektorā.

"Es neuzskatu, ka finanšu sektoram vajadzētu kādu ekskluzīvu maksātnespējas administratoru "īso sarakstu", no kura izvēlēties administratoru, jo tas rada aizdomas par iespējamu korupcijas risku. Tāpēc arī piedāvāsim atteikties no šaura maksātnespējas administratoru saraksta," sacīja finanšu ministre, piebilstot, ka šī jautājuma virzība būs atkarīga no politiskās gribas Saeimā.

Tāpat Reizniece-Ozola stāstīja, ka Finanšu sektora sadarbības platformas sēdē Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) informēja par darbu ar "netīrās" naudas izskaušanu Latvijas bankās.

"Šis darbs nav apstājies un FKTK joprojām analizē banku iesniegtos biznesa plānus. Regulators tos izskatīs līdz rudenim, kad arī sniegs atzinumu par to, vai bankas ir spējušas nodrošināt ilgtspējīgu biznesa modeli. Tāpat FKTK piedāvās redzējumu par tālāko nepieciešamo rīcību," informēja ministre.