No šā gada 10. līdz 12. februārim "SEB banka" pāries uz jaunu IT un klientu apkalpošanas sistēmu. Pēc pārejas klientiem būs pieejama jauna internetbanka, informē bankas pārstāve Agnese Strazda.

Viņa skaidro, ka darbs pie jaunās sistēmas norit vairāk nekā trīs gadus. Maiņa notiek, lai stiprinātu "SEB bankas" IT un digitālo risinājumu attīstību un nodrošinātu vienotu IT sistēmu SEB grupas bankām visā Baltijā.

Savukārt jaunā internetbanka nodrošinās plašas iespējas, kā arī būs ērti lietojama mobilajās ierīcēs, sola banka.

No 1. februāra būs pieejama detalizēta informācija par to, kādi būs bankas darbības ierobežojumi laika posmā no 10. līdz 12. februārim, kad notiks pāreja uz jauno sistēmu.

"Pēdējo reizi "SEB banka" savu pamatsistēmu mainīja 2000. gadā. Jaunās sistēmas ieviešanā cieši strādājam ar kolēģiem Igaunijā un Lietuvā, jo par pamatu izmantosim sistēmu, kas funkcionē "SEB bankā" Igaunijā," skaidro SEB bankas vadītāja Ieva Tetere.

Kopumā pārejas laikā uz jauno IT sistēmu tiks nomainītas vairāk nekā 10 dažādas klientu apkalpošanas un iekšējo procesu uzskaites sistēmas. Līdz pat februāra vidum banka iecerējusi uzrunāt vairāk nekā 600 000 klientu par dažādām ar pakalpojumiem saistītām izmaiņām vai pakalpojumu pieejamību, teic Tetere.