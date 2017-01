FKTK budžetā plānots, ka 2017.gada beigās FKTK darbinieku skaits var sasniegt 175. Salīdzinājumam - 2016.gada novembra beigās FKTK bija apstiprinātas 166 amata vietas. Pamatdarbības un atbalsta funkciju nodrošināšanai nepieciešamo deviņu amata vietu atvēršana paredzēta pakāpeniski 2017.gada laikā, tomēr šī plāna pilna īstenošana ir atkarīga no noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas attīstīšanas pakāpes, skaidroja finanšu tirgus uzraugs.

Šogad plānots arī palielināt FKTK vadošo speciālistu amata algas, tuvinot atalgojumu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku atbilstošā līmeņa darbinieku vidējam līmenim.

Šo iemeslu dēļ 2017.gadā FKTK budžetā izdevumi darba samaksai, pārējiem maksājumiem darbiniekiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānoti par 9% lielāki nekā 2016.gada budžetā.

2017.gadā FKTK strādājošo darba samaksai un pārējiem maksājumiem plānoti 6,43 miljoni eiro, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānoti 1,5 miljoni eiro, darbinieku apdrošināšanai - 61 325 eiro.

FKTK darbinieku profesionālajai pilnveidei 2017.gadā plānots izlietot 190 964 eiro, no kā 133 900 eiro plānots atvēlēt darbinieku apmācībām ārvalstīs. 2017.gadā izdevumi darbinieku apmācībām plānoti par 19% lielāki nekā 2016.gadā.

LETA jau ziņoja, ka FKTK 2017.gada budžeta ieņēmumi plānoti 10,64 miljonu eiro apmērā, bet izdevumi - 10,9 miljoni eiro. Salīdzinot ar 2016.gada budžetu, 2017.gadā FKTK budžeta izdevumi pieaugs par 7%. Savukārt ieņēmumi no tirgus dalībnieku maksājumiem 2017.gadā plānoti par 13% lielāki nekā 2016.gadā.

FKTK darbība tiek finansēta no tirgus dalībnieku maksājumiem, kas izriet no to darbības rādītāju apmēra, piemēram, bankām no to aktīvu apmēra. Maksājumu likmes tiek aprēķinātas, ņemot vērā patērēto FKTK resursu īpatsvarus pa uzraudzības nozarēm. Tādējādi 2017.gadā 77% tiks segti no monetārajām finanšu iestādēm, 8% - no finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem un privāto pensiju fondu pārvaldniekiem, 15% - no apdrošināšanas tirgus dalībniekiem.

Piemēram, kopējie kredītiestāžu maksājumi 2017.gadā FKTK budžetā plānoti 7,88 miljonu eiro apmērā, kas ir par 13% vairāk nekā 2016.gadā.

FKTK vērš uzmanību, ka 2017.gadā maksājumu likmes attiecībā pret 2016.gadu ir mainītas tikai divām tirgus dalībnieku grupām - kredītiestādēm un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, tajā skaitā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes sabiedrībām.

2017.gada budžetā proporcija izdevumu segšanai paredzēt 95% apmērā no tirgus dalībnieku finansējuma un 5% no FKTK uzkrājuma.