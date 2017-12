Maskavā notikusi ikgadējā "SPEARʼS Russia Wealth Management Awards" prēmiju pasniegšana, kurā AS " Rietumu Banka " uzvarējusi nominācijā "Labākā banka Baltijā un NVS ".

Konkursā piedalījās daudzu valstu vadošie banku, kapitālu pārvaldīšanas un ar tām saistīto nozaru pārstāvji. Par nominantiem kļuva "Alfa-Bank", "VTB Bank", "Sberbank", "Credit Suisse", "Citibank", "UniCredit Bank", "UBS Switzerland", "Rothschild Private Wealth", "Goldman Sachs Private Wealth Management", kā arī citas bankas, pārvaldības un investīciju kompānijas, vairāki vadošie finanšu nozares speciālisti.

Rietumu Banka konkursa prēmiju saņēmusi jau septīto reizi.

"Aizejošais gads nebija viegls: notika daudz kas labs, mūsu banka nosvinēja ceturtdaļgadsimta jubileju, kopš darbojamies tirgū, un mēs ar prieku gaidījām viesos klientus, partnerus un draugus, tai skaitā arī no Krievijas. Ar daudziem no viņiem sadarbojamies jau ilgus gadus, augstu vērtējam viņu uzticēšanos un cenšamies sniegt jebkādu iespējamo atbalstu. Tomēr bija arī grūtības – šajā ziņā lielais bizness līdzinās parasta cilvēka dzīvei, tādēļ vēl jo patīkamāk ir atkal saņemt šo prēmiju, jo mums vissvarīgākā ir stabilitāte, klientu uzticēšanās un profesionāļu cieņa. SPEARʼS prēmija liecina tieši par to. Un tās piešķiršana vēlreiz apliecina, ka mūsu banka savu darbu paveic labi un atrodas uz pareizā ceļa," sacījis "Rietumu Banka" prezidents Aleksandrs Pankovs.

Uzvarētājus katrā nominācijā noteica žūrija Armana Džilavjana – "MEDIACRAT" vadošā partnera – vadībā. Savukārt nozares profesionāļu balsošanu un žūrijas darbu novēroja balvas neatkarīgais konsultants – uzņēmums "PricewaterhouseCoopers".

"SPEAR'S Russia Wealth Management Awards" ir pirmā Krievijas ikgadējā balva bankām privātās apkalpošanas jomā, lielo kapitālu pārvaldības un saistīto nozaru labākajiem pārstāvjiem. Prēmija ir dibināta un tiek pasniegta analoģiski kā slavenā Lielbritānijas prēmija "SPEAR'S Wealth Management Awards", kuras pasniegšanu žurnāls "SPEAR'S UK" katru gadu rīko Londonā.

"Rietumu banka" šogad deviņos mēnešos strādājusi ar peļņu 21,382 miljonu eiro apmērā, kas ir 3,7 reizes mazāk nekā pērn attiecīgajā laika periodā, liecina LETA arhīvs. "Rietumu bankas" aktīvi 2017.gada septembra beigās bija 2,977 miljardi eiro, kas ir par 14,1% jeb 488,429 miljoniem eiro mazāk nekā pagājušā gada beigās, kad bankas aktīvi bija 3,466 miljardi eiro.

Pēc aktīvu apmēra "Rietumu banka" šogad jūnija beigās bija piektā lielākā banka Latvijā. Bankas lielākie akciju īpašnieki ir SIA "Esterkin Family Investments" (33,12%), Maltas kompānija "Boswell (International) Consulting Limited" (33,11%), kā arī SIA "Suharenko Family Investments" (17,34%). "Esterkin Family Investments" vienīgais īpašnieks ir Leonids Esterkins, bet "Suharenko Family Investments" vienīgais īpašnieks ir Arkādijs Suharenko. Bankas emitētās obligācijas kotē biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.