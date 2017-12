Starptautiskā šķīrējtiesa reģistrējusi 'Norvik bankas' pieteikumu pret Latviju

Foto: LETA

Vašingtonā bāzētā starptautiskā šķīrējtiesa - Starptautiskais investīciju strīdu izskatīšanas centrs (International centre for settlement of investment disputes, ICSID) 28. decembrī reģistrējis AS "Norvik bankas" un tās akcionāru pieteikumu pret Latviju. Attiecībā uz tālāko tiesvedības procesu lēmumi vēl nav pieņemti.