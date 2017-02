Svētdienas vakarā ierobežos pieeju SEB maksājumu kartēm un bankomātiem

"SEB banka" sāk pāreju uz jauno IT sistēmu, līdz ar to klientiem svētdienas vakarā no pulksten 22 līdz pulksten 23 nebūs pieejami vairāki bankas pakalpojumi, tostarp internetbanka un maksājumu veikšana internetā, kā arī SEB bankas bankomāti un maksājumu kartes, portālu "Delfi" informēja bankā, portālu "Delfi" informēja AS "SEB banka" pārstāve Agnese Strazda.