Līdz ar gaidāmo jauno regulējumiem klientu digitālai autentifikācijai, kas vēl vairāk ierobežos kodu karšu lietošanas iespējas, AS “ Swedbank ” no šā gada jūnija uzsāks pakāpenisku pāreju no kodu kartēm uz citiem mūsdienīgiem līdzekļiem, portālu “Delfi” informēja bankā.