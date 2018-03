Līdz ar tiesas lēmumu Luksemburgas regulators "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF) pārtrauks savu darbu "ABLV Bank Luxembourg, S.A." kā pagaidu administrators. Ar Luksemburgas tiesas lēmumu tiek saglabāts bankas aizsardzības statuss ar maksājumu ierobežojumiem.

"ABLV Bank" ir pārliecināta, ka šis ir labākais iespējamais iznākums Luksemburgas bankas klientiem un darbiniekiem, uzsver Eglītis. Banka ir gandarīta, ka Luksemburgas bankas darbība atzīta par stabilu. Turklāt pagājušajā nedēļā banka Luksemburgā pierādīja, ka tā spēj ātri savākt nepieciešamo likviditātes apjomu, lai izpildītu visus ārējo pārskaitījumu pieprasījumus.

Potenciālie investori jau izrādījuši interesi par Luksemburgas bankas iegādi, uzsver "ABLV Bank".

Eiropas Centrālās bankas (ECB) lēmumi tika pieņemti attiecībā uz visiem grupas uzņēmumiem, neskatoties uz uzņēmuma situāciju un kvalitāti katrā atsevišķā gadījumā. "ABLV" Luksemburgas bankai ir lielas kapitāla rezerves (kapitāla pietiekamības rādītājs ir 29% salīdzinājumā ar likumā noteiktajiem 10,5%), ļoti augsta likviditāte (likviditātes seguma rādītājs 383% pret likumā noteikto minimumu 100%). Kā norādīja Eglītis, bankai arī nav slikto aizdevumu.

Luksemburgas tiesa izskatīja "ABLV" Luksemburgas bankas īpašo gadījumu un atcēla ECB lēmumu, cita starpā balstot to uz labajiem "ABLV" Luksemburgas bankas finanšu rādītājiem.

Lūguma iesniegšana par likvidāciju ir Luksemburgas regulatora automātiska darbība, kas tika īstenota, balstoties uz ECB instrukciju neatcelt "ABLV Bank" piemērotos maksājumu ierobežojumus. Tas savukārt nozīmēja visu "ABLV" grupas banku likvidācijas sākumu.

Latvijas bankas "ABLV Bank" darbība tika paralizēta, kad 13. februārī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) publicēja ziņojumu, rosinot noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām.

Kā ziņots, 13. februārī publicētais FinCEN ziņojums bija trieciens "ABLV Bank" darbam. Pēc ziņojuma bankas partneri ierobežoja sadarbību ar to, kā arī sākās naudas izņemšana no bankas, tāpēc no 19. februāra atbilstoši "ABLV Bank" uzrauga ECB lemtajam "ABLV Bank" tika noteikti maksājumu ierobežojumi. Bankai neizdevās pārliecināt ECB, ka tā spēs atsākt darbu, tādējādi ECB nedeva instrukciju atcelt maksājumu ierobežojumus un FKTK padome 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību.

Savukārt 26. februārī "ABLV Bank" akcionāri pieņēma lēmumu par bankas pašlikvidāciju.