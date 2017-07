Nododot Saeimā otrreizējai caurlūkošanai grozījumus Kredītiestāžu likumā, viens no mērķiem tika sasniegts, uzskata Valsts prezidents

Kā norāda Valsts prezidenta kancelejā, Vējonis tādējādi neļāva ietekmēt tiesas izskatīšanā esošu lietu par "Trasta komercbankas" maksātnespēju un maksātnespējas administratora iecelšanu konkrētajai bankai. Līdz ar to Vējonis uzskata, ka viens no likuma otrreizējas caurlūkošanas mērķiem tika sasniegts – tiesa lietu izlēma atbilstoši spēkā esošajām normām.

Prasot likuma otrreizēju caurlūkošanu, Valsts prezidents aicināja arī vērtēt to, vai kredītiestāžu likvidatoriem un maksātnespējas administratoriem izvirzītās prasības pārlieku neierobežo iespējas izvēlēties labākos kandidātus šo pienākumu veikšanai un vai šīs prasības ir samērīgas, skaidro kancelejā.

Saeima strīdīgās normas par liegumu uzņemties kredītiestādes likvidatora vai maksātnespējas administratora pienākumus, ja kandidāts pēdējo divu gadu laikā ir bijis jebkādās pilnvarojuma līguma attiecībās ar kredītiestādes klientu tā attiecībās ar kredītiestādi, atstāja negrozītas.

Pēc Valsts prezidenta domām, strīdīgo normu piemērošanas prakse parādīs to, kā tās pilnveido kredītiestāžu likvidatoru un maksātnespējas administratoru atlases procesu, vai tās ļauj izvēlēties profesionālākos kandidātus un novērš iespējamu interešu konfliktu riskus.

Kā norāda kancelejā, atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 71. pantam, ja Saeima likumu negroza, tad Valsts prezidents otrreiz ierunas nevar celt un viņam likums jāizsludina.

Jau ziņots, ka Saeima šodien atkārtotajā izskatīšanā bez izmaiņām pieņēma grozījumus Kredītiestāžu likumā, kurus iepriekš Vējonis nodeva parlamentam otrreizējai caurlūkošanai.

Deputātu nostāja par šo likumu nebija viennozīmīga - grozījumus atbalstīja vien 49 parlamentārieši no "Saskaņas", Zaļo un zemnieku savienības, nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK, kā arī "No sirds Latvijai". Pret bija 20 deputāti no "Vienotības", kā arī Ilmārs Latkovskis un Romāns Naudiņš(VL-TB/LNNK), bet vēl 15 parlamentārieši balsojumā nepiedalījās.