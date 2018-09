Jau otro gadu 12. septembrī ar plašu pasākumu programmu Rīgā atzīmēs "Startup" dienu, lai akcentētu "startup" jeb jaunuzņēmumu pienesumu Latvijas inovāciju attīstībai un ekonomikai. Dienas ietvaros notiks meistarklases, Jaunuzņēmumu kopienas forums, "startup" zīmolu TOP 10 prezentācijas, "Startup" dienas ballīte u.c. aktivitātes.

"Latvija ir pirmā valsts pasaulē, kurā vēlamies 12. septembri oficiāli atzīt par "Startup" dienu. Rosinām Latviju parādīt kā "startup" uzņēmumiem draudzīgu, tehnoloģiski attīstītu, digitāli gudru un atvērtu valsti, tāpēc aicinām visus tehnoloģiju inovāciju entuziastus aktīvi iesaistīties," rosina "Digital Freedom Festival" līdzdibinātāja Dagnija Lejiņa. Viņa norāda, ka šobrīd Latvijā reģistrēti vairāk nekā 300 jaunuzņēmumu, kas pagājušā gadā vien piesaistīja 62 miljonus eiro investīciju. ""Startup" diena būs starta šāviens arī "Digital Freedom Festival", kad uzsāksim aktīvas diskusijas par tehnoloģiju ietekmi uz valstu, sabiedrību un mūsu katra nākotni."

Startup dienas rītā plkst. 9:00 LU Biznesa inkubatorā notiks "Biznesa brokastis", kurā būs iespējams uzklausīt startup pieredzes un iedvesmas stāstus.

Sadarbībā ar uzņēmumu "Accenture" plkst. 10:00 sāksies "Startup" zīmolu TOP 10 prezentācijas, kurā vērtēs uzņēmumu ieviesto inovāciju ietekmi, uzņēmuma izaugsmi un redzamību. Pasākumu būs iespējams vērot tiešraidē "LMT Straume".

Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas "startup" uzņēmumu asociāciju "Startin.lv" plkst. 13:00 VEF kvartālā notiks jau otrais "Jaunuzņēmumu kopienas forums", lai veicinātu dialogu starp jaunuzņēmumiem un publiskā, privātā, akadēmiskā sektora pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām. Foruma galvenā tēma – jaunuzņēmumu sadarbība ar lielajiem uzņēmumiem un valsti. Tajā būs iespēja uzklausīt veiksmes stāstus, diskutēt ar dažādu nozaru pārstāvjiem un uzzināt par potenciālu, kas slēpjas sadarbībā ar jaunuzņēmumiem.

Latvijas "Start-up" uzņēmumu asociācijas izpilddirektore Aļona Beļinska: ""Startup" dienas atzīmēšana ir svarīga kopienai. Tā palīdz izglītot sabiedrību un pievērst plašākas auditorijas uzmanību jaunuzņēmumiem – informēt un motivēt jauniešus domāt par karjeras iespējām jaunuzņēmumu ekosistēmā, dibināt savu uzņēmumu, meklēt prakses vietas vai pilnas slodzes darbu jaunuzņēmumos vai nevalstiskās organizācijās, kuras aktīvi iesaistās procesos. Tāpat, jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstībai ir svarīgi dibināt attiecības arī ar valsts iestādēm un privātiem uzņēmumiem."

Sadarbībā ar "Digital Freedom Festival" partneriem "Startup" dienas ietvaros kultūras telpā "Atentika" no plkst. 14:00 notiks atvērtās meistarklases, kurās ikviens interesents varēs uzzināt, kā ideju pasniegt plašākai auditorijai un to īstenot veiksmīgā biznesā, kā palielināt savu spēju robežas u.c. Sadarbībā ar Latvijā dibināto "fintech" jaunuzņēmumu – globālo savstarpējo aizdevumu platformu "Mintos" – notiks diskusija par to, kā vadīt globālu "startup" uzņēmumu.

"Mintos" valdes priekšsēdētājs un līdzdibinātājs Mārtiņš Šulte: ""Startup" uzņēmumi ir mūsdienu ekonomikas dzinējspēks, īpaši, ja tā balstīta uz pakalpojumu sniegšanu, kā tas ir Latvijā. Pievienoto vērtību rada uz zināšanām balstītu produktu un tehnoloģiju attīstīšana, un būtiski, ka "startup" bizness parasti ir vērsts uz eksportu – nauda tiek pelnīta ārvalstīs, bet nodokļi maksāti mītnes zemē. "Startup" dienā iesaistāmies, lai palīdzētu veidot sabiedrības izpratni par šāda veida biznesu un dalītos ar savām zināšanām."

Savukārt festivāla noslēgumā no plkst. 18:00 līdz pusnaktij kultūras telpā "Autentika" (Bruņinieku ielā 2) norisināsies "Startup" dienas ballīte, kuras ietvaros notiks "Fuck-up Nights Riga Startup edition", lai brīvā atmosfērā uzklausītu stāstus par "startup" uzņēmēju biznesa neveiksmēm un kopā mācītos no pieļautajām kļūdām. Savukārt uz "Open Mic pitches" skatuves savu biznesa ideju varēs noreklamēt ikviens interesents. Pasākumā darbosies "Street Food" tirgus, un par muzikālo noformējumu rūpēsies DJ Toms Grēviņš.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Andris Ozols: "Šis ir ļoti labs laiks "startup" uzņēmumiem, jo tiem pieejams vēl nebijis valsts atbalsts. Ir iespēja doties uz Silīcija ieleju (ASV) un izmantot LIAA kopstrādes darbavietu, veidot kontaktus un sadarbību. Tepat Latvijā 100 "startup" uzņēmumi valsts simtgadei par godu saņems finansējumu līdz 3800 eiro ārvalstu konferenču un izstāžu apmeklēšanai. Reģionu inkubatori, mentori un LIAA 25 gadu pieredze ir ikviena "startup" rīcībā!"