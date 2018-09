Gandrīz puse jeb 47% Latvijas strādājošo vislabprātāk savus pienākumus veiktu individuālā kabinetā, liecina pētījumu un konsultāciju kompānijas "Kantar TNS" veiktais pētījums.

Savukārt 25% labprāt savus pienākumus veiktu kabinetā, kuru kopā dalītu ar vēl dažiem kolēģiem. Tostarp desmitā daļa jeb 9% nodarbināto vislabprātāk strādātu ārpus telpām, bet atvērtā tipa darba telpu jeb "open office" kā visvēlamāko darba vietu norādījuši 8% strādājošo.

Tāpat pētījumā secināts, ka 5% nodarbināto iedzīvotāju vislabprātāk strādātu transportlīdzeklī (automašīnā, autobusā, traktorā u.c.), 3% – atvērta tipa telpā, kas ir ražošanas zāle, 2% – atvērta tipa telpā, kas ir pārdošanas zāle, 1% – noliktavā, kādā citā neapkurinātā telpā u.c.

Kā liecina pētījuma dati, 81% strādājošajiem kopumā patīk tā telpa vai vieta, kurā viņi jau patlaban veic savus darba pienākumus. Tāpat pētījumā secināts, ka salīdzinoši biežāk starp tiem, kuri vēlētos strādāt "open office", individuālā kabinetā vai kabinetā kopā ar vēl dažiem kolēģiem, ir tie Latvijas nodarbinātie, kuri jau strādā tieši šāda tipa telpās.

Savukārt 15% respondentu pašreizējā darba veikšanas vieta nepatīk, bet 4% strādājošo nav snieguši konkrētu atbildi.

Pētījuma dati atklāj, ka 33% Latvijas strādājošo savus darba pienākumus veic kabinetā, ko dala kopā ar vēl dažiem kolēģiem. Savukārt 19% Latvijas strādājošo savus darba pienākumus veic individuālā kabinetā, bet 16% strādājošo patlaban strādā tā dēvētajā atvērtā tipa darba telpā jeb "open office".

Mazāk nekā desmitā daļa jeb 7% strādājošo norādīja, ka strādā arī ārpus telpām, brīvā dabā, atvērta tipa telpā – ražošanas zālē un pārdošanas zālē katrā strādā 6% respondentu, transportlīdzeklī (automašīna, autobuss u.c.) – 4%, noliktavā, cita neapsildāma telpā u.c. strādā 3%. Savukārt kā citu darba vietas veidu ir nosaukuši 4% respondentu.

Pētījumā secināts, ka salīdzinoši biežāk starp tiem, kuri strādā atvērtā tipa darba telpā, ir gados jaunākie strādājošie, kas ir vecumā no 18 līdz 34 gadiem, kā arī Rīgas iedzīvotāji un pakalpojumu nozarē nodarbinātie.

"Kantar TNS" sadarbībā ar Latvijas organizāciju psihologu biedrību laikā no 2018. gada 22. līdz 25. augustam veica Latvijas iedzīvotāju pētījumu par strādājošo darba vidi un ar to saistītiem aspektiem. Pētījumā aptaujāti 705 nodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 64 gadiem.